“วิว” พลาดเข้าชิง ชวดสร้างประวัติศาสจรตแชมป์ขนไก่ออลอิงแลนด์

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก พลาดสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกในรอบ 63 ปี ที่เข้าชิงแบดมินตัน ออลอิงแลนด์ อย่างน่าเสียดาย หลังพ่ายให้กับนักตบฟอร์มแรง อย่าง หลิน ชุนยี่ มือ 11 ของโลก จากไต้หวัน ที่เล่นได้เหนียวแน่นสุดๆไป 1-2 เกม 14-21, 21-18 และ 16-21 ในรอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว ศึกใหญ่ รายการ ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเกมนี้ดวลกันยาวถึง 1 ชั่วโมง 18 นาที
สำหรับในรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว วันอาทิตย์ ที่ 8 มี.ค.นี้ หลิน ชุนยี่ จะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่าง ลัคยา เซน มือ 12 ของโลก จากอินเดีย หรือ วิคเตอร์ ไล มือ 16 ของโลก จากแคนาดา ต่อไป