"ลัลนา" พ่าย "คาร์ทาล" ร่วงรอบแรกเทนนิสเบแอ็นเปปาริบาส์โอเพ่น

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอทัวร์ รายการ "เบแอ็นเป ปาริบาส์ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 9,415,725 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 293,394,00 บาท) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอว์ ซึ่งนักกีฬาไทย อย่าง “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี มือ 124 ของโลก กรุยทางจากรอบคัดเลือก เข้ามาแข่งขันในรอบนี้ด้วย
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ลัลนา ธาราฤดี มืออันดับ 124 ของโลก ซึ่งคว้าสิทธิเข้าร่วมแข่งขันจากรอบคัดเลือก เจองานยาก ต้องลงดวลกับ โซเนย์ คาร์ทาล มือ 54 ของโลก จากสหราชอาณาจักร ซึ่ง ลัลนา สู้กับ คาร์ทาล ได้อย่างสูสี ก่อนพ่ายไปฉิวเฉียด 0-2 เซต 4-6, 4-6