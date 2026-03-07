ยามาฮ่า กวาด 12 รางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงานประกาศรางวัล Thailand Bike of The Year 2026

นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด และสนับสนุนการตลาด, นางสุขวสา ตาปนานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่ นายพนา แดนแก้วมูล ผู้จัดการกลุ่มงานขาย และการตลาดรถบิ๊กไบค์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขึ้นรับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานผู้จัดงาน พร้อมด้วย นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา คณะผู้จัดงาน Thailand Bike of The Year 2026 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน Bangkok International Motor Show
ในปีนี้ ยามาฮ่าสามารถคว้า 12 รางวัล Thailand Bike of The Year 2026 จากการส่งรถจักรยานยนต์เข้าร่วมการพิจารณาและทดสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนสายยานยนต์ชั้นนำ ภายใต้การรับรองของคณะผู้จัดงาน Motor Show ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึง คุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ที่ได้รับการยอมรับในวงการยานยนต์ไทย โดยทั้ง 12 รางวัล ประกอบด้วย
1.Best Automatic Fashion – YAMAHA Grand Filano Hybrid
2.Mini Bike Best Value – YAMAHA Fazzio
3.Best Family Fashion – YAMAHA PG-1
4.Best Automatic Performance – YAMAHA NMAX Tech Max
5.Best Family Sport – YAMAHA Exciter
6.Best Sport Under 250 cc. – YAMAHA R15M Connected
7.Best Naked Over 250 cc. – YAMAHA MT-03
8.Best Modern Classic Under 250 cc. – YAMAHA XSR155
9.Best Scooter Middle Weight – YAMAHA TMAX Tech Max
10.Best Naked Middle Weight – YAMAHA MT-07 Y-AMT
11.Best Adventure Middle Weight – YAMAHA Tenere 700
12.THE INNOVATOR OF FASHION AUTOMATIC
สำหรับพิธีมอบรางวัล Thailand Bike of The Year 2026 ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้
#Yamaha #ยามาฮ่า #RevsYourHeart #รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า #BikeofTheYear2026