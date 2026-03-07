ติวเข้มเอง! “โค้ชเมห์ดี” การันตี “นาบิล” ล้ม “แรมโบ้เล็ก” รั้งเข็มขัดมวยไทยได้แน่

“เมห์ดี ซาทูต” โค้ชมวยชื่อดังชาวแอลจีเรีย ออกโรงการันตีความพร้อมของศิษย์เอกประจำทีมเมห์ดี อย่าง “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ก่อนขึ้นสังเวียนรั้งเข็มขัดครั้งแรกจาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ผู้ท้าชิงฟอร์มดุในศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรก ONE ลุมพินี 147 ที่จะถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น.
สำหรับ “เมห์ดี” คืออดีตนักชกชื่อดังที่ผ่านความสำเร็จมานับไม่ถ้วน ปัจจุบันผันตัวมาทำหน้าที่เป็นโค้ชดูแลนักมวยในค่ายของตัวเองในเมืองพัทยา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาฝีมือของ “นาบิล” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุด “เมห์ดี” ได้ออกมาอัปเดตสภาพร่างกายและความพร้อมเกินร้อยของศิษย์เอกประจำค่ายก่อนลุยป้องกันแชมป์ครั้งแรกในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า
“การซ้อมของ นาบิล ในไฟต์นี้ มีเทรนเนอร์ 3 คนเข้ามาช่วยซ้อม โดยผมทำหน้าที่จับเป้าให้ นาบิล ประจำ ตอนนี้ นาบิล พัฒนาขึ้นไปอีกระดับ เขาเก่งกว่าเดิมมาก อาวุธเขาหนักขึ้นทุกอย่าง รวมถึงการปล้ำวงในด้วยที่ไม่มีใครแทบจะกดเขาลงได้เลย”
“ถึงแฟนมวยจะมองว่า นาบิล เหนือกว่าเยอะ แต่การชกนวมเล็ก เราจะประมาทไม่ได้เลย เพราะหมัดฮุกซ้ายของ แรมโบ้เล็ก อันตรายมาก จะต้องระวังให้ดี อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่า นาบิล จะป้องกันแชมป์ไว้ได้แน่นอนครับ”
นอกจาก “นาบิล” แล้วในศึก ONE ลุมพินี 147 ยังมีนักชกจากทีมเมห์ดี ร่วมลงชิงชัยอีกถึง 2 คน ได้แก่ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” มวยไร้พ่ายจากรัสเซีย ที่จะพบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ว่างอยู่มาครอง และ “ปตท. อภิชาติฟาร์ม” ดวลเดือด “ฮัมซา ราชิด” จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต