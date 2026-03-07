ไม่ยอมหลุดมือ! “นาบิล” พร้อมป้องกันแชมป์เจอ “แรมโบ้เล็ก” แบบจัดเต็ม

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขอป้องกันตำแหน่งครั้งแรกให้สมศักดิ์ศรี การันตีไฟต์นี้เตรียมอาวุธเด็ดไว้ปราบผู้ท้าชิงฟอร์มร้อนแรง “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ในศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรก ONE ลุมพินี 147 ที่จะถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น.
ก่อนขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งครั้งแรก “นาบิล” ยอมรับว่าการรักษาบัลลังก์ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อ “แรมโบ้เล็ก” กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยืนยันว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อเตรียมร่างกายและวางแผนรับมือผู้ท้าชิงรายนี้อย่างเต็มที่
“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมขอเก็บเข็มขัดไว้กับตัวให้ได้ จะไม่ยอมเสียมันไปตั้งแต่การป้องกันครั้งแรก ช่วงนี้เป็นขาขึ้นของผมเหมือนกัน ทุกคนจะได้เห็นว่าร่างกายของผมฟิตและแข็งแรงแค่ไหน เพราะผมต้องซ้อมในช่วงที่งดข้าวงดน้ำ ส่วนเรื่องเทคนิคและลีลาบนเวที ผมมั่นใจว่าพร้อมเต็มที่ เพราะเข็มขัดเส้นนี้ผมไม่ยกให้ใคร”
“ไฟต์นี้มีโอกาสจบไม่ครบยกแน่นอนครับ ทั้งผมและเขา ถ้าใครเปิดช่องก็มีสิทธิ์ร่วงได้หมด ผมคิดว่า แรมโบ้เล็ก น่าจะพยายามดักเตะขา เพราะเขาเตะได้เร็วและแรง ถามว่าหลบยากไหมก็ยากเหมือนกัน แต่ผมชอบอะไรที่ท้าทายอยู่แล้ว เตะมาได้เลย เดี๋ยวผมหาทางแก้บนเวทีเอง”
“แรมโบ้เล็ก เป็นมวยจังหวะสอง ดูจังหวะคู่ชกแล้วรอดักสวน ซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยได้เจอบ่อย เพราะส่วนใหญ่ผมจะเป็นฝ่ายรอสวนเอง อาวุธที่อันตรายที่สุดของเขาคือหมัด ต้องยอมรับว่าคมมาก ส่วนแข้งขวาก็เตะแรงเหมือนกัน แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟและความมั่นใจของเขา เพราะช่วงนี้กำลังฟอร์มดี และเพิ่งชนะน็อก อับดุลลา มาได้”
“ส่วนจุดอ่อน ทุกคนมีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเผลอเผยออกมาให้เห็น ซึ่งผมก็พอเห็นแล้วว่าจุดอ่อน ของเขาอยู่ตรงไหน แต่ยังไม่บอกตอนนี้ ไว้ให้ทุกคนไปดูบนเวทีดีกว่าว่าผมจะแก้เกมยังไง”