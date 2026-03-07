“ไมค่อน” แข้งบราซิลหัวใจไทย ประเดิมชุดใหญ่บาเบิร์นเกมบุนเดสลีก้า

แข้งดาวรุ่งสายเลือดบราซิลแต่หัวใจไทยแท้ เพราะเติบโตและสร้างชื่อกับกีฬาลูกหนังในไทย อย่าง ไมค่อน คาร์โดโซ่ ประเดิมสนามทีมชุดใหญ่ ของ บาเยิร์น มิวนิค อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในเกมบุนเดสลีก้า เยอรมัน ที่ทีมเสือใต้ เปิดรังอัด โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 4-1 โดยเกมนี้ เจ้าหนู “ไมคอน” ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามนาทีที่ 61 แทน คอนราด ไลเมอร์ ซึ่งก็ถือเป็นการลงเล่นบุนเดสลีก้า นัดแรก ของเจ้าตัวด้วย
ชัยชนะเกมนี้ ส่ง บาเยิร์นฯ นำจ่าฝูงบุนเดสลีก้า ต่อเนื่อง ด้วยการมี 66 คะแนน จาก 25 นัด นำห่าง ดอร์ทมุนด์ ทีมรองจ่าฝูง ที่มีอยู่ 52 คะแนน จาก 24 นัด ออกไปเป็น 14 คะแนนแล้ว ด้าน ไมค่อน ที่ประเดิมสนามนัดนี้ ถือเป็นการนับ 1 และปูทางไปสู่การที่จะได้รับโอกาสในเกมนัดถัดๆไปด้วย
ขอบคุณภาพ Facebook : FC Bayern Munich