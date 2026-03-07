ดาวรุ่งจีนโค่นมือสูงกว่าผงาดคว้าแชมป์ โกย 300 คะแนนปิดหวดไอทีเอฟที่ไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธาน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ หลิน ยู่ จุน ดาวรุ่งวัย 15 ปี จากแดนมังกร ประเทศจีน มือวางอันดับ 14 และมือ 91 เยาวชนโลก ปราบนักหวดร่วมชาติที่มีอันดับเยาวชนโลกสูงกว่าอย่าง ฉู อี้ฮั่น วัย 16 ปี มือวางอันดับ 2 และมือ 27 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
หลิน ยู่ จุน ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยวศึกไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1) ที่ประเทศไทย โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 4 ของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง 300 คะแนน ส่วน ฉู อี้ฮั่น ในฐานะรองแชมป์ ได้รับ 210 คะแนน
ด้านประเภทชายเดี่ยว มารัต ซัลบีเยฟ นักหวดจากแดนหมีขาว วัย 18 ปี มือวางอันดับ 15 และมือ 75 เยาวชนโลก ดับฝันในการคว้าแชมป์อีกครั้งของ แดน แบรนด์ วัย 16 ปี จากอิสราเอล มือ 84 เยาวชนโลก เจ้าของแชมป์ศึกไอทีเอฟ เจ200 ที่ไทย เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยในรอบชิงชนะเลิศ สัปดาห์นี้ มารัต ซัลบีเยฟ เอาชนะ แดน แบรนด์ ได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-3
มารัต ซัลบีเยฟ ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยว พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง 300 คะแนน ทั้งนี้ นับเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 6 ของตัวเอง ในขณะที่ แดน แบรนด์ รับบทพระรอง ได้ 210 คะแนน แต่ก็ถือเป็นผลงานที่ดีของนักหวดรายนี้ ซึ่งเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทย 2 รายการติด ได้ไป 1 แชมป์ และ 1 รองแชมป์จากชายเดี่ยว
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขัน นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยมี นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาที่ได้รางวัลจากการแข่งขันรายการใหญ่ในประเทศไทย.