ปิดฉาก Pattaya Open 2026! มือ 4 โลกคว้าแชมป์หลังโค่นเพื่อนร่วมชาติฟิลิปปินส์

“Pattaya Open 2026” ศึกพูล 9 ลูกระดับนานาชาติ “ เก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางความร่วมมือระหว่าง Think Curve - คิดไซด์โค้ง, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก โดยมี J-Flowers, Thailand Pool Table, น้ำดื่มตราไทยไทย และ Helios แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้
การแข่งขันในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. รอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่าง James Aranas ดวลกับ Alexis Ferrer ในกติกาที่ใครเก็บได้ 13 แร็ค ก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเปิดคู่แรกก็ทำให้บรรยากาศภายใน S1 Pool Hall & Sport Bar คุกรุ่นทันที เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร งัดเอาทุกกลเม็ดเด็ดพรายมาใช้จนหมดก็อก แล้วปรากฎว่าเป็นทาง Aranas ที่ไล่ตามอย่างอดทน ก่อนพลิกแซงชนะในช่วงสองแร็คสุดท้ายไป 13-12
ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นการเจอกันของนักพูลฝีมือดีจากฟิลิปปินส์เช่นกันระหว่าง Dennis Orcollo มือพูลจอมเก๋าที่สั่งสมประสบการณ์มาเป็นสิบปี ดวลกับ Johann Chua นักพูลสายเลือดใหม่ไฟแรง รูปเกมช่วงแรกเป็นไปอย่างสูสี ผลัดกันออกฝีไม้ลายมือแบบไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายเป็นเกมแนว ‘สดบดเก๋า’ ทางด้าน Chua เอาชนะไปได้ 13-11 แร็ค
เกมนัดชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างสองนักพูลฟิลิปปินส์อย่าง James Aranas และ Johann Chua ซึ่งสนิทกันราวกับเป็นพี่น้องในวงการพูล 9 ลูก เป็นคู่ซ้อมมือกันมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการแข่งขัน แต่พอถึงการแข่งขันจริงที่ใครได้ 15 แร็คก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครใส่กันเกินร้อย แล้วปรากฎว่าเป็นทาง Chua มืออันดับ 4 ของโลก (นับจากเงินรางวัลสะสมรวม) อาศัยความดุดันและมั่นใจกว่าเอาชนะไปได้แบบขาดลอย 15-5 คว้าเงินรางวัล 12,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือตีเป็นเงินไทยราว 382,000 บาทไปครอง ส่วนรองแชมป์ Aranas รับเงินรางวัลปลอบใจราว 7,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือตีเป็นเงินไทยราว 220,000 บาท
โดยพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นาย อิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นาย พีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี และ พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มาเป็นสักขีพยานและร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขัน นาย ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้บริหาร S1 Signature Snooker Club, Mr. Kelvin G. ผู้บริหาร 3RE Thailand, นาย กฤติกร ธนมหามงคล ผู้บริหารบริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด, Mr. Per Hagen ผู้บริหาร JFlowers, Mr. Damien Riegel กับ นาย ฐิตินันท์ ตะปะนิยะนันท์ ตัวแทนจาก Thailand Pool Table ซึ่งรายการแข่งขันนี้จบลงอย่างราบรื่น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเมืองพัทยาและประเทศไทยสู่เวทีโลก ในฐานะผู้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยการสะท้อนภาพจากความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Pattaya Open Pool Championship 2026”