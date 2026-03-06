ระเบิดศึกแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย 4 รายการสุดโหด “โมโน แม็กซ์” ยิงสดถึงหน้าจอ

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ร่วมกับ Mono Max ผู้นำวิดีโอสตรีมมิ่งชั้นนำ ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาวงการแข่งแรลลี่ทางฝุ่นทุกประเภทอย่างยิ่งใหญ่ “ไทยแลนด์ พรีเมียร์ แรลลี ซีรีส์ 2026” ถ่ายทอดสดจัดเต็ม 4 รายการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมพลิกโฉมการชมมอเตอร์สปอร์ต ตลอดฤดูกาล เพื่อให้แฟนความเร็วเข้าถึงความเร้าใจได้ทุกที่ทุกเวลา
เมื่อวัน 6 มี.ค.ที่ผ่านมา นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมกับ นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “ไทยแลนด์ พรีเมียร์ แรลลี ซีรีส์ 2026” ถ่ายทอดสดการแข่งขันรถทางฝุ่นจัดเต็ม 4 รายการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ สตูดิโอโมโน โดยมี วรณ จันทราศัพท์ ผู้จัดการแข่งขัน รายการ ไทยแลนด์ แรลลี เรด แชมเปียนชิพ ร่วมแถลงข่่าว
นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. เผยว่า "ในปี 2569 เราต้องการยกระดับมาตรฐานแรลลี่ไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น แต่คือการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น การร่วมมือกับ Mono Max จะทำให้กำแพงของการชมแรลลี่หายไป ใครๆ ก็ดูได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬานี้มากขึ้น ไม่ได้มีเพียงการแข่งรถ แต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดงานของจังหวัดต่าง ๆ เป็นเหมือนเทศกาลความเร็วทางฝุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้ง 5 รายการแข่งขัน”
ด้าน นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ กล่าวว่า "เราพร้อมนำศักยภาพด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลมาสนับสนุนวงการกีฬาไทย แฟนๆ จะได้เห็นความมันส์ โดยสามารถติดตามชมได้ทั้งแบบสดและย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง"
สำหรับไฮไลท์สำคัญของ “ไทยแลนด์ พรีเมียร์ แรลลี ซีรีส์ 2026” จะเป็นการแข่งขันรถทางฝุ่น 4 รูปแบบ 4 อารมณ์ ยกระดับความท้าท้ายทุกประเภทรถแข่งแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ ประกอบด้วย ไทยแลนด์ แรลลี เรด แชมเปียนชิพ, อาร์เอเอที ไทยแลนด์ แรลลี แชมเปียนชิพ, เอ็กซ์ซีอาร์ สปรินท์ คัพ ไทยแลนด์,อาร์ดับเบิ้ลดี คลาสสิค แรลลี โดยทั้ง 4 รายการรับรองการแข่งขันของ ร.ย.ส.ท. ตามแนวทางกติกาสากล FIA Road Sport เป็นการผนึกกำลังจากทุกผู้จัดการแข่งขันทางฝุ่นเพื่อรองรับนักแข่งระดับพระกาฬของไทยและนักแข่งจากนานาชาติที่พร้อมสร้างสีสันและทุบสถิติเดิม The New Era of Rally ครั้งแรกกับการรับชมแบบ Exclusive สดจากขอบสนามทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชั่น Mono Max ที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนนั่งชมติดขอบสนามทุกเสาร์-อาทิตย์