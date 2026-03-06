“วิว” ทุบอินโดฯเข้าตัดเชือกขนไก่ออลอิงแลนด์, “หมิว” ต้านมือ 3 โลกไม่ไหว จอดรอบ 8

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง สอยมือดีจากอินโดนีเซีย อัลวี่ ฟาร์ฮาน มือ 14 ของโลก 2 เกมรวด 21-17 และ 21-12 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกชายเดี่ยว ศึกใหญ่ รายการ ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ ได้สำเร็จ
“กุลวุฒิ” ซึ่งสร้างสถิติเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้เป็นครั้งแรก เข้าไปยืนรอ พบกับผู้ชนะหว่าง หลิน ชุนยี่ มือ 11 ของโลก จากไต้หวัน หรือ คริสโต โปปอฟ มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส ต่อไป ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคมนี้ ต่อไป
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก มีโอกาส 3 เกมพอยท์ในเกมแรก แต่ปิดไม่ลง ถูก เฉิน ยู่เฟย มือ 3 โลก ปาด ก่อนแพ้อีกเกมสอง ทำให้พ่ายไป 0-2 เกม 21-23 และ 11-21 ทำให้ “หมิว” อดีตรองแชมป์เมื่อปี 2021 ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 คนสุดท้าย