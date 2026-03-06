“สายเนตร” ประเดิมคว้า 2 ทองกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์ ปทท.

การแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี ซึ่งมีนักกีฬาจากชมรมต่างๆ จากทั่วประเทศ รวมถึงนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,200 คน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันแรกของการแข่งขัน โดยมีพิธีเปิดในช่วงเย็น และได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ภายในพิธีเปิดการได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาต้นแบบดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนักกีฬาต้นแบบฝ่ายชายปีนี้ตกเป็นของนายบรรยงค์ หวังศักราทิตย อายุ 91 ปีจากทีมจังหวัดสงขลา มีผลงานการเล่นกีฬากรีฑาทั้งประเภทลู่ ลาน และถนน มาเป็นเวลา 23 ปี ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง เชิงสังคมเป็นบุคคลต้นแบบของเยาวชนไทย ด้านการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และนักกีฬาต้นแบบฝ่ายหญิงได้แก่ สายเนตร ศรีสมพงษ์ อายุ 52 ปี จากทีม อบจ.นครศรีธรรมราช ที่มีบทบามสำคัญเป็นแกนนำเครือข่ายและผู้ฝึกสนอในการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่
ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ ตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ วัย 105 ปีไม่ลงแข่งขัน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังจากที่เข้ารับผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา แต่ก็มาให้กำลังใจลูกสาว”ป้าติ๋ม" ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ที่จะลงทำการแข่งขันในศึกครั้งนี้
สำหรับผลการแข่งขันในวันแรก สายเนตร เจ้าของแชมป์เอเชีย 2025 ลงแข่งในรุ่นอายุ 50-54 ปี ลงแข่งวันแรก 2 รายการ ในประเภทขว้างฆ้อน และ พุ่งแหลน ปรากฏว่า สายเนตร ที่ฟิตซ้อมมาอย่างต่อเนื่องประเดิมคว้า 2 เหรียญทองในประเภทขว้างฆ้อนทำสถิติได้ 28.98 เมตร และ ขว้างจักร ที่ทำสถิติได้ 29.28 เมตร
สายเนตร เปิดเผยหลังการแข่งขันว่า สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมมาอย่างดี เพื่อหวังจะทำลายสถิติเอเชียขว้างฆ้อน ซึ่งเป็นรายการเดียวที่ยังทำลายไม่ได้ แต่ปราฏว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับ อาจะเป็นเพราะกดดันตัวเองมากเกินไป พอมาแข่งตอนเช้าจึงไม่สามารถทำลายสถิติได้ตามที่ต้องการ แต่จะไปแก้มือใหม่อีกครั้งในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ที จ.สุราษฏร์ธานี
ด้านการแข่งขันพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงมีนักกีฬา 2 ตัวเต็งลงชิงชัยคือเจ้าของสถิติประเทศไทย “ป้าติ๋ม” ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ กับดีกรีแชมป์โลก”ป้าปาน” สมสง่า บุญนอก ลงชิงชัย แต่ปรากฏว่า สองตัวเต็ง ที่สถิติออกมาไม่ดีนัก พ่ายให้กับนักพุ่งแหลนจากสุพรรณบุรี วิสาข์ เอนจินนะ ที่ทำสถิติขับเคี่ยวกับ”ป้าปาน” จนมาถึงการพุ่งครั้งสุดท้าย และแชมป์ตกเป็นของ วิสาข์ ที่ทำสถิติได้ 19.23 เมตร ส่วนป้าปาน ทำสถิติได้ 18.26 เมตรคว้าอันดับ 3 และอันดับ 2 ตกเป็นของ แผ้ว นวลแก้ว จาก อบจ.สงขลา ทำสถิติได้ 18.97 เมตร
ส่วนผลการแข่งขันรายการอื่นๆ มีดังนี้ พุ่งแหลน รุ่น 80-84 ปีหญิง 1 สมถวิล เจริญทรัพ ( อบจ.เชียงใหม่) 11.73 ม. 2. สว่างจิตร สุขเกษม (อบจ.อุดรธานี) 11.73 ม. 3. วรรณา ชาวนา ( อบจ.สงขลา) 8.98 ม. รุ่น 85-89 ปี 1. วรรณา คุ้มปิยะผล ( อบจ.นครศรีฯ) 8.49 ม. 2. กระจ่างจิต อุไรกุล ( อบจ.สงขลา) รุ่น 90-94 ปี 1. วรรธนันท์ พลอยแหวนรัตนา (ส.กีฬาจันทบุรี) 6.26 ม.
กระโดดไกล รุ่น 50-54 ชาย 1.ณพลเดช ภาพยนต์ ( บุรีรัมย์) 5.03 ม.1 ซามูส ( อินเดีย) 4.87 ม. 3. ราจัส เซตี้ ( อินเดีย) 4.35 ม. รุ่น 45-49 ปีชาย 1. ประกอบ โลหกาญน์ ( อบจ.สงขลา) 3.92 ม. 2. ราจัน ( อินเดีย) 5.16 ม.
วิ่ง100 ม.รุ่น 35-39 ปีหญิง 1 ดนิตา หม่อมกระโทก (อบจ.นครศรีฯ) 13.20 วิ 2. สรัลรัตน์ อยู่ใส ( อบจ.นครศรีฯ) 14.60 วิ ,3 ธัญญารัตน์ ยุทธยง (อบจ.อุดรธานี) 20.09 วิ. รุ่น 40-44 ปีหญิง 1.ดนิตา หม่อมกระโทก( อบจ.นครศรีธรรมราช) 13.29 วิ,2 สรัลรัตน์ อยู่ใส (อบจ.นครศรีธรรมราช) 14.60 วิ,3 ธัญญารัตน์ ยุทธยง (อบจ.อุดรธานี) 20.09 วิ รุ่น 45-49 ปีหญิง 1.สุคนธ์ เกิดศรี (อบจ.นครศรีธรรมราช) 14.98 วิ,2. เครือวรรณ เค้าโพธิ์ ( หนองบัวลำภู) 15.11 วิ, 3. สุรันจิ สี รันจาน (ศรีลังกา) 16.43 วิ. รุ่น 50-54 ปีหญิง 1. ดวงเดือน เรืองไพศาล ( บุรีรัมย์) 14.33 วิ, 2. ดวงเดือน จันทกูล ( สตูล) 14.82 วิ, 3. ธนพร แกล้วทนงค์ ( อบจ.นครศรีธรรมราช) รุ่นอายุ 55-59 ปี 1. นิราภร เพ็งมา (อบจ.นครศรีธรรมราช) 2. สุมาลี วงษ์สมิง (อบจ.นครศรีธรรมราช) 15.00 วิ,3 สมพร เพ็ญวิสาภาพพงษ์ (นครราชสีมา) 16.11 วิ