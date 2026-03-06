“วิว-หมิว-โอโม่-ปอป้อ“ ทะยานก่อนรองฯขนไก่ออลอิงแลนด์ 2026

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก ต้องออกแรงเหนื่อยเล่นถึงเกม 3 ก่อนจะพลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเกมแรกไปก่อน กลับมาเอาชนะ โทมา โปปอฟ จูเนียร์ มือ 17 ของโลก จากฝรั่งเศส 2-1 เกม 19-21, 21-9 และ 21-13 ในรอบ 16 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว ศึก ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 มี.ค.69
“วิว” ผ่านเข้าถึงรอบ 8 คนสุดท้าย ในรายการนี้ได้เป็นครั้งแรก โดยรอบต่อไป “วิว” จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่าง โจว เทียน เฉิน มือ 7 ของโลก จากไต้หวัน หรือ อัลวี่ ฟาร์ฮาน มือ 14 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ส่วน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก อดีตรองแชมป์ปี 2021 ลุ้นเหนื่อยกว่าจะผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย หลังเบียดเอาชนะ มิเชล ลี มือ 11 ของโลก จากแคนาดา 2-0 เกม 21-16 และ 24-22 โดยรอบต่อไป “หมิว” จะเข้าไปพบกับ เฉิน ยู่เฟย มือ 3 ของโลก จากจีน ที่ชนะ นัทสึกิ นิไดระ มือ 24 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-9, 21-16
ด้าน “โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 28 ของโลก โชว์ฟอร์มเก่ง เอาชนะ หยาง โปซวน กับ ฮู หลิง ฟาง คู่มือ 27 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 21-15, 13-21, 21-15 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกัน
ส่วนเกมในช่วงเช้าตรู่ของเมืองไทย เมื่อ 6 มี.ค.69
“เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 16 ของโลก ต้าน หวัง ซื่อยี่ มือ 2 ของโลก จากจีน ไม่อยู่ พ่ายไปหวุดหวุดทั้ง 2 เกม 19-21 และ 18-21 ตกรอบ 16 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ ไปอย่างน่าเสียดาย
“วิว” ผ่านเข้าถึงรอบ 8 คนสุดท้าย ในรายการนี้ได้เป็นครั้งแรก โดยรอบต่อไป “วิว” จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่าง โจว เทียน เฉิน มือ 7 ของโลก จากไต้หวัน หรือ อัลวี่ ฟาร์ฮาน มือ 14 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ส่วน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก อดีตรองแชมป์ปี 2021 ลุ้นเหนื่อยกว่าจะผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย หลังเบียดเอาชนะ มิเชล ลี มือ 11 ของโลก จากแคนาดา 2-0 เกม 21-16 และ 24-22 โดยรอบต่อไป “หมิว” จะเข้าไปพบกับ เฉิน ยู่เฟย มือ 3 ของโลก จากจีน ที่ชนะ นัทสึกิ นิไดระ มือ 24 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-9, 21-16
ด้าน “โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 28 ของโลก โชว์ฟอร์มเก่ง เอาชนะ หยาง โปซวน กับ ฮู หลิง ฟาง คู่มือ 27 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 21-15, 13-21, 21-15 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกัน
ส่วนเกมในช่วงเช้าตรู่ของเมืองไทย เมื่อ 6 มี.ค.69
“เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 16 ของโลก ต้าน หวัง ซื่อยี่ มือ 2 ของโลก จากจีน ไม่อยู่ พ่ายไปหวุดหวุดทั้ง 2 เกม 19-21 และ 18-21 ตกรอบ 16 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ ไปอย่างน่าเสียดาย