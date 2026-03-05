Pattaya Open 2026” เข้มข้นต่อเนื่อง มือ 9 โลกปลิว วันพรุ่งนี้การันตีแชมป์จากฟิลิปปินส์

“Pattaya Open 2026” ศึกพูล 9 ลูกระดับนานาชาติ “ เก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) เข้าสู่วันรองสุดท้ายของการแข่งขัน (5 มีนาคม) โดยความร่วมมือระหว่าง Think Curve - คิดไซด์โค้ง, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก โดยมี J-Flowers, Thailand Pool Table, น้ำดื่มตราไทยไทย และ Helios แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ โดยวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ 16 คนสุดท้าย และรอบก่อนรองชนะเลิศตั้งแต่เวลา 11.00 น.
สถานการณ์ล่าสุดและไฮไลท์ประจำวัน คือ ตัวเต็งเริ่มทยอยตกรอบกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Micky Krause มือวางอันดับ 9 ของโลกชาวเดนมาร์ก ที่เหลือรอดอยู่พลิกล็อคตกรอบ 16 คนสุดท้าย ด้วยการพ่ายให้กับ Dennis Lauron Orcollo ขาดลอย 4-9 แร็ค ด้านนักกีฬาไทยที่เหลือรอดเพียงคนเดียว ต้านทานความแกร่งของ Zoren James Aranas จากฟิลิปปินส์ไม่ไหว พ่ายขาดไป 1-9 แร็ค แต่อย่างน้อยต่างคนต่างได้รางวัลติดกระเป๋าไปคนละ 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ
ขณะที่รอบ 8 คนสุดท้าย นักแข่งฟิลิปปินส์ต่างโชว์ฟอร์มแรง ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทุกคู่ เริ่มตั้งแต่ James Aranas เอาขนะ Stuart Pettman 11-3 แร็ค, Alexis Ferrer เฉือน Robbie Capito แร็คสุดท้าย 11-10, Johann Chua ชนะ Michael Boaonan 11-2 แร็ค และ Dennis Orcollo เอาชนะ Ronel Nalaunan 11-9 เท่ากับบทสรุปของรายการนี้จะลงเอยด้วยการได้แขมป์เป็นชาวฟิลิปปินส์แน่นอน
การแข่งขัน Pattaya Open 2026 จะเริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และรอบชิงชนะเลิศเวลา 17.00 น.
สำหรับ “Pattaya Open 2026” จะแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศคว้ารางวัล 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 1.5 ล้านบาท) จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ S1 Pool Hall & Sport Bar พัทยา สามารถชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้ได้ทาง Facebook Fanpage: Thairath Sport และ YouTube: Thairath Sport