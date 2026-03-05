กลับมาอีกครั้ง!! การแข่งขันเรือใบสุดยิ่งใหญ่บนพื้นทะเลตราด “Trat Regatta 2026” วันที่ 4-6 เมษายนนี้ 3 วันจัดเต็มทั้งดนตรีและอาหารฟีลเฟสติวัลริมทะเล

แดดแรงได้ คลื่นแรงกว่า! 🌊⛵ ตราดกำลังจะเดือด! กับศึกเรือใบระดับนานาชาติอีกครั้งกลางทะเลตราด
พบกับพลังลม พลังคลื่น และพลังใจจากนักกีฬาเรือใบทั่วโลก ในงาน “Trat Regatta 2026” ที่ทะเลจะไม่ใช่แค่วิว…แต่คือสนามแข่งขันระดับโลก!
3 วันเต็มของความมันส์ + ไลฟ์สไตล์ริมทะเลแบบจัดเต็ม ✨ ทดลองเล่นเรือใบฟรี 🐟 ซีฟู้ดสดตรงจากชาวประมง 🍜 ของกินชุมชนตราดแบบ Local Premium 🎶 ดนตรีสดทุกวัน ฟีลเฟสติวัลริมทะเล
📍 ท่าเรือโอเชี่ยนฟรอนท์ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 🗓 4 – 6 เมษายน 2569 ⏰ 09.00 – 20.00 น.
นี่ไม่ใช่แค่งานแข่งเรือใบ แต่นี่คือ “เทศกาลทะเล” ที่จะทำให้คุณหลงรักตราดอีกครั้ง 💙
