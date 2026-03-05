สงครามสหรัฐ-อิสราเอล กับอิหร่าน ไม่มีผลกระทบทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

“เสธ.หมึก” ยืนยันสงครามระหว่างสหรัฐ-อิสราเอล กับอิหร่าน ไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ทีมส่วนใหญ่สามารถเดินทางตรงมายังประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสนามบินใหญ่ในตะวันออกกลาง แต่มีบางทีมที่อาจมีปัญหา สมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็เตรียมทีมสำรองพร้อมเสียบแทนทันที
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สงครามที่ปะทุในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างประเทศสหรัฐและอิสราเอล กับประเทศอิหร่าน ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการเดินทางทางอากาศ เนื่องจากสนามบินในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสนามบินดูไบและอาบูดาบีในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือสนามบินประเทศกาตาร์ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมทวีปเอเชียกับยุโรปได้รับผลกระทบต้องปิดสนามบินหรือยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก
พลเอกเดชา กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน ได้ตรวจสอบไปยังทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดแล้ว ไม่น่ามีผลกระทบใด ๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
“จากทีมที่เข้าร่วมในประเภททีมชายทั้ง 20 ทีม มีทีมอาชีพจากคาซัคสถาน, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย และทีมอาชีพจากไทย ในขณะที่ทีมชาติมีแค่สิงคโปร์, เวียดนาม และทีมชาติไทย ซึ่งเส้นทางในการเดินทางมายังประเทศไทยสามารถเดินทางตรงจากแต่ละประเทศมายังไทยได้โดยไม่เกี่ยวข้องหรือผ่านเส้นทางในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีเพียงควิกโปร ทีม จากเอสโตเนียที่อยู่ในยุโรปที่อาจจะมีปัญหา ในขณะที่ประเภททีมหญิง เกือบทั้งหมดเส้นทางการเดินทางก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ มีเพียงทีมวีไอบี สปอร์ต ทีม ทีมสโมสรในอิรักที่อาจจะมีปัญหา ซึ่งทางฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ อยู่ระหว่างประสานไปยังทีมว่ามีปัญหาทั้งควิกโปรและวีไอบี สปอร์ต ทีมในการเดินทางมาร่วมการแข่งขันหรือไม่ และหากเดินทางมาไม่ได้ เราก็มีทีมสำรองพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันแทนทันที ไม่กระทบกับจำนวนรวมของทีมเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอน” พลเอกเดชา กล่าว
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการไม่ประมาท ฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นประเภททีมชายหรือทีมหญิง เพื่อตรวจสอบความพร้อมให้แน่ใจ ไม่ให้โควตาเข้าร่วมชิงชัยที่กำหนดไว้ต้องขาดไป ซึ่งหากว่าทีมใดทีมหนึ่งมีปัญหาฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะดึงทีมที่รออยู่เข้าแทนทันที
พลเอกเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” มีดังต่อไปนี้ ประเภททีมชาย จากประเทศไทย ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ทีม, ทีมรู้ใจ อินชัวรันส์ วินสเปซ, ทีมแกรนต์ ธอร์นตัน และทีมชาติไทย นอกจากนี้ก็มี ทีมตรังกานูไซคลิง (มาเลเซีย), ทีมหลี่หนิงสตาร์ (จีน), ทีมวิโน-นอร์ธ คาซัคสถาน (คาซัคสถาน), ทีมนูสันทารา (อินโดนีเซีย), ทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล (ออสเตรเลีย), ทีมเซเว่นอิเลฟเว่น คลิก (ฟิลิปปินส์), ทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง (เกาหลีใต้), ทีมมาเลเซียโปรไซคลิง (มาเลเซีย), ทีมเคเอสพีโอ (เกาหลีใต้), ทีมฟินเอ็กซ์-เฮงเชียง (จีน), ทีมควิกโปร (เอสโตเนีย), ทีมชิมาโน เรซซิง (ญี่ปุ่น), ทีมไชน่า อันตา (จีน), ทีมโก ฟอร์ โกลด์ (ฟิลิปปินส์), ทีมชาติสิงคโปร์ และทีมชาติเวียดนาม
ประเภททีมหญิง ไทยแลนด์ วีเมนส์ ทีม และทีมชาติไทย จากประเทศไทย, ทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติสิงคโปร์, ทีมชาติเวียดนาม, ทีมชาติอินโดนีเซีย, ทีมชาติอุซเบกิสถาน, ทีมชาติคาซัคสถาน, ทีมชาติลาว, ทีมเคดาห์ ลอกกา (มาเลเซีย), ทีมเอ็กซ์ดีเอส ไชน่า (จีน), ทีมวีไอบี สปอร์ตทีม (อิรัก), ทีมสแตนดาร์ด อินชัวรันส์ (ฟิลิปปินส์), ทีมไบค์วีล ดอตคอม (ออสเตรเลีย), ทีมดองแทป (เวียดนาม), ทีมหลี่หนิงสตาร์ เลดี้ส์ (จีน), ทีมจีอาร์ซี วัลคี (จีน), ทีมบอดี้แรป วีเมนส์ (จีน), ทีมจีเอ็นซีเอฟ นิก (จีน) และทีมเคแซดโอ (คาซัคสถาน)
ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,113.70 กิโลเมตร โดยประเภททีมชาย แข่งขัน 6 สเตจ ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม เส้นทางในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระยะทางรวม 816.60 กิโลเมตร ส่วนประเภททีมหญิง แข่งขัน 3 สเตจ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-2 เมษายน เส้นทางในจังหวัดหนองคาย ระยะทางรวม 297.10 กิโลเมตร