"จักรทิพย์" ลุยสร้างต้นกล้ากรีฑาทั่วประเทศผ่านโครงการ Domestic Power 2025

“พล.ต.อ. จักรทิพย์ “ นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ นำทีมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Domestic Power 2025 “ต้นกล้า กีฬาแกร่ง (Kid's Athletics)” วางรากฐานพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.69 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร (Domestic Power 2025) ในชนิดกีฬากรีฑา ประจำปีงบประมาณ 2569 “ต้นกล้า กีฬาแกร่ง (Kid's Athletics)”
ในโอกาสนี้ พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ อุปนายกอาวุโส, พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมฯ และนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร กรรมการและเหรัญญิก พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและวางแผนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน ตามนโยบายของโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
สำหรับหลักสูตร Kid's Athletics ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจาก จากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์ของกรีฑาโลก (World Athletics) โดยเน้นการฝึกทักษะพื้นฐาน วิ่ง กระโดด และขว้าง เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาของเด็กในช่วงวัย 8-12 ปี