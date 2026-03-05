แชมป์ยังแกร่งทะลุตัดเชือกอีกรายการ ดาวรุ่งตบเท้าเข้ารอบหวดไอทีเอฟเจ300

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ และประเภทคู่ เป็นรอบรองชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว แดน แบรนด์ ดาวรุ่งอิสราเอล มือ 84 เยาวชนโลก ดีกรีแชมป์ชายเดี่ยวศึกไอทีเอฟ เจ200 ที่ไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังโชว์ฟอร์มฮอตได้อย่างต่อเนื่อง เอาชนะ ดาเนียล โจวาโนฟสกี จากออสเตรเลีย มือวาง 2 และมือ 33 เยาวชนโลก ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-2
แดน แบรนด์ ก้าวสู่รอบรองชนะเลิศ พบกับ คันตะ วาตานาเบะ มือวาง 7 และมือ 52 เยาวชนโลก ที่ในรอบก่อนรองฯ แซงเอาชนะ คิริลล์ ฟิลาเรตอฟ มือวาง 4 และมือ 44 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 2-7, 6-3 และ 7-5
ทางด้านหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เรเน่ อลาเม ดาวรุ่งออสเตรเลีย มือวาง 3 และมือ 30 เยาวชนโลก คว้าชัยชนะเหนือ อเลน่า คาร์เชนโก มือวาง 11 และมือ 80 เยาวชนโลก ได้แบบไม่ยาก 2-0 เซต 6-0 และ 6-2
เรเน่ อลาเม ฉลุยเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ ฉู อี้ฮั่น จากจีน มือวาง 2 และมือ 27 เยาวชนโลก ที่ชนะ ไอชิ ดาส จากนิวซีแลนด์ มือ 111 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
นอกจากนี้ ยังมีนักหวดดาวรุ่งผ่านเข้ารอบได้อีกหลายคน โดยมีผลดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ มาร์ค เซบัน (1-สหราชอาณาจักร) ชนะ อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ (5-อินเดีย) 7-6(5), 6-3, มารัต ซัลบีเยฟ (วาง 15) ชนะ อเล็กซานเดอร์ บลูส (8-โปแลนด์) 6-2, 2-0 Ret. (เจ็บศอกขวา)
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เชา หยูซาน (1-จีน) ชนะ เอคาเทรินา ดอตเซนโก (วาง 8) 6-4, 6-1, หลิน ยู่ จุน (14-จีน) ชนะ เฟลิทซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส (วาง 5) 5-7, 7-5 และ 6-3
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ คาน อิซิก โคซาเนอร์-มุสตาฟา เอเก้ ซิก (วาง 6 ตุรกี) ชนะ อารง ชาเบต์-อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ (วาง 4 ฝรั่งเศส-อินเดีย) 6-4, 6-2
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ อเล็กซานดรา เชชวิลี-อลิสา เทเรนเทวา (วาง 8) ชนะ มิคุ คิตะโอกะ-ริระ โคซากะ (ญี่ปุ่น) 7-5, 6-2, เว่ย จาง เฉียน-อู๋ รุ่ย ซี (วาง 6 จีน) ชนะ เรเน่ อลาเม-ฉู อี้ฉั่น (วาง 1 ออสเตรเลีย-จีน) 6-4, 7-6(1)