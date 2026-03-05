"ไมคอน" ต่อสัญญาระยะยาว "บาเยิร์น" ลุ้นต่อยอดขึ้นทีมชุดใหญ่ในอนาคต

"เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับ ไมคอน คาร์โดโซ แนวรุกดาวรุ่งวัย 17 ปี ชาวบราซิเลียน ที่เติบโตในประเทศไทย แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขหรือระยะเวลาที่แน่ชัด แต่สื่อทางการของสโมสรระบุว่าเป็นสัญญาที่มีข้อผูกพันในระยะยาว
เว็บไซต์สโมสรของยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นบาวาเรียเผยว่า "สัญญาใหม่ของ ไมคอน ถูกประเมินว่ามีระยะเวลาครอบคลุมเกินปี 2027 สะท้อนความเชื่อมั่นที่ทีมมีต่อพัฒนาการและศักยภาพของเจ้าตัวในอนาคต"
ตลอดฤดูกาล 2025/26 แข้งดาวรุ่งรายนี้ทำผลงานโดดเด่นกับทีม U-19 อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีม U-23 ในช่วงต้นปี 2026 จากพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทั้งด้านเทคนิคและความเข้าใจเกม
นอกจากนี้ ไมคอน คาร์โดโซ ยังได้รับโอกาสสัมผัสบรรยากาศทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องพบ เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเส้นทางลูกหนัง และตอกย้ำความสำเร็จของอดีตผลผลิตจากอะคาเดมี STB ที่ไต่เต้าขึ้นมาอย่างน่าจับตา
จากนี้ไป เขาจะได้ลงเล่นและเก็บประสบการณ์กับทีมสำรองของสโมสร ในระดับ Regionalliga ลีกดิวิชัน 4 ของเยอรมนี ควบคู่กับทีม U-23 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการขัดเกลาฝีเท้าก่อนก้าวสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัว
สำหรับประวัติส่วนตัว ไมคอน เกิดที่ประเทศบราซิล แต่ย้ายมาเติบโตในประเทศไทยที่จังหวัดราชบุรี หลังคุณพ่อ ดั๊กลาส คาร์โดโซ เดินทางมาค้าแข้งในไทยลีก ทำให้เขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลบนแผ่นดินไทยตั้งแต่วัยเด็ก
เมื่ออายุ 10 ปี เจ้าตัวเข้าร่วมอคาเดมีฟุตบอลของ STB ซึ่งมีความร่วมมือใกล้ชิดกับ บาเยิร์น มิวนิค และถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปิดประตูสู่เส้นทางลูกหนังในยุโรป
ช่วงต้นปี 2024 ไมคอน ก้าวขึ้นสู่ทีม U-18 ของ Global Academy ที่ Bayern Campus ก่อนจะได้รับเลือกเข้าโครงการ U-19 World Squad แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องอีกด้วย