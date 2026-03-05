“FA Cup” รอบ 5 เดือด! ยักษ์ชนยักษ์!!! ม้ามืดพร้อมล้มเต็ง 7-10 มีนาคมนี้

บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ The Emirates FA Cup เดินหน้าเสิร์ฟความมันระดับโลกต่อเนื่อง กับการแข่งขันศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง เอฟเอ คัพ (FA Cup) รอบที่ 5 ที่กำลังเข้าสู่ช่วงชี้ชะตา เหลืออีกเพียงด่านเดียวก่อนคัดให้เหลือ 8 ทีมสุดท้ายสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
เกมน็อกเอาต์ที่ไม่มีโอกาสแก้ตัว พร้อมระเบิดความเข้มข้นตลอดคืนวันที่ 7–10 มีนาคม 2569 ทุกคู่คือเดิมพันแห่งศักดิ์ศรี ทั้งทีมลุ้นแชมป์จากพรีเมียร์ลีกและม้ามืดที่หวังสร้างประวัติศาสตร์ โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านทาง Monomax ร่วมลุ้นว่าใครจะฝ่าด่านหินรอบนี้ ทะยานสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ดังนี้
•วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส พบ ลิเวอร์พูล เวลา 03:00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569)
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ พบ อาร์เซนอล เวลา 19:15 น.
•วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569
เร็กซ์แฮม พบ เชลซี เวลา 00:45 น. (คืนวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569)
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เวลา 03:00 น. (คืนวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569)
ฟูแล่ม พบ เซาแธมป์ตัน เวลา 19:00 น.
พอร์ต เวล พบ ซันเดอร์แลนด์ เวลา 20:30 น.
ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ นอริช ซิตี้ เวลา 23:30 น.
•วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด เวลา 02:30 น. (คืนวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569)
ร่วมลุ้นและเชียร์ทีมใดจะได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปพร้อมกันผ่านทางทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!