กกท.ยกทีมจัดใหญ่ 'อะเมซิ่ง มวยไทย เฟสติวัล' ในงาน ITB Berlin 2026 ที่เยอรมนี

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายชั้นนำของโลก หรือ ITB Berlin 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 60 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. นำคณะร่วมงาน ณ เบอร์ลิน เอ็กซ์โป เซ็นเตอร์ ซิตี้ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมการเปิดบูธ เจรจาการค้าสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เครือข่ายการท่องเที่ยว และการสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมถึงการเปิดกิจกรรม "อะเมซิ่ง มวยไทย เฟสติวัล" ในงาน ITB Berlin 2026 ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมีนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท., นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และนายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย ร่วมรับเสด็จและถวายของที่ระลึก ขณะเดียวกันยังมี เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 นักมวยไทยชื่อดัง ร่วมโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และสอนทักษะมวยไทยเบื้องต้นให้กับชาวต่างชาติที่เข้าร่วม การแสดงนาฎยุทธไหว้ครู และต่อสู้ ท่ามกลางการได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติในงานจำนวนมาก
ขณะเดียวกันในเรื่องของการเจรจาธุรกิจมีผู้แทนสนามมวยเวทีราชดำเนิน และ3 ค่ายมวยไทยมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) ได้แก่ ค่ายมวยสิงห์มาวิน, ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ และค่ายมวยภูเก็ตสิงห์มวยไทย ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ร่วมงาน ITB Berlin 2026 อีกด้วย
สำหรับกิจกรรม "อะเมซิ่ง มวยไทย เฟสติวัล" ในงาน ITB Berlin 2026 จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้กีฬา "มวยไทย" เป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย การจัดตั้งสถาบันมวยไทยนานาชาติ และยกระดับค่ายมวยให้มีมาตรฐานมีความสามารถเชิงธุรกิจเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจกีฬามวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว และแข่งขัน กกท. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนมวยไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงการใช้กีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ซึ่ง "มวยไทย" ทำให้เกิดอุตสาหกรรมในระดับมหภาคที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรการเรียน การสอน การฝึกซ้อมมวยไทยทั้งเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬามวยไทย บุคลากรทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ตลอดจนค่ายมวยไทย กิจกรรมการแข่งขันหรือการสาธิตมวยไทยทั้งในและต่างประเทศ การมาจัด "อะเมซิ่ง มวยไทย เฟสติวัล" ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในงาน ITB Berlin 2026 จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันกีฬามวยไทยให้นานาชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น จนเกิดการกระตุ้นด้านการพัฒนาอาชีพผู้ฝึกสอนมายไทย ในระดับสากลมากขึ้น ผู้เข้าร่วมชมงานเกิดการรับรู้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทย เกิดการยอมรับและโน้มน้าวจิตใจของผู้เข้าร่วมงานต่อยอดไปสู่การใช้ และบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับทราบข้อมูลค่ายมวยไทย มาตรฐานมวยไทยจากประเทศต้นแบบมวยไทย อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมมวยไทยในภาพรวมทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มวยไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมไปถึงชาวต่างชาติจะได้รับรู้เวิลด์คลาส สปอร์ตส์ อีเวนต์ เดสติเนชั่น ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในอนาคต จากงาน ITB Berlin 2026
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า เรามางาน ITB Berlin 2026 ในฐานะที่บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เราแยกออกมาจัดบูธของมวยไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) นอกจากเรื่องมวยไทย ยังมีเรื่องของการวิ่งเทรล, รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี) แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องของมวยไทยที่เป็นที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมาเปิดบูธแยก เรานำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดมวย ค่ายมวย นักมวย ผู้ประกอบการธุรกิจมวยไทยทั้งมาจากเมืองไทย และต่างชาติมารวมตัวกันเพื่อต่อยอดในการกลับไปเมืองไทยไม่ว่าเป็นในรูปแบบนักท่องเที่ยว หรือนักเรียนมวย ปัจจุบันทัวร์ในเรื่องของมวยไทยได้รับการยอมรับทั่วโลก การมาเที่ยวเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือ การเรียนมวยไทย ดังนั้น กกท.จึงต่อยอดเรื่องนี้เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมมวยไทยได้ในอนาคต
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยเราอำนวยความสะดวกเราจะรับรองนักท่องเที่ยวเหล่านี้ในเรื่องของวีซ่าที่จะอยู่เมืองไทยได้ 90-180 วัน ในกลุ่มนี้จะมีคนที่ตั้งใจไปท่องเที่ยวเมืองไทยด้วย และตั้งใจไปเรียนมวยไทยด้วย เมื่อก่อนมาแค่ดูมวยไทย 3-4 วันแต่ปัจจุบันผู้สนใจมาเพื่อเรียนมวยไทยจริงๆ มากขึ้น อย่างน้อยถ้าจะครบหลักสูตรต้อง 21 วัน ดังนั้นเราจะมีสามารถมีรายได้เข้าประเทศในเรื่องของกีฬา และมวยไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากมาเรียนมวยไทย แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ไปวิ่ง ไปปีนหน้าผา ผสมผสานกันไป
"คาดหวังว่า เราจะได้ประชากรมวยไทยที่มีคุณภาพ คนที่มางานอย่าง ITB Berlin 2026 เขามีกำลัง เขาจะสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปเช่นนำบุคลากรมวย หรือประชากรมวยที่เป็นนานาชาติเข้าประเทศไทย เป็นบุคลากรที่มีที่มาที่ไป และมีมูลค่าที่ชัดเจน" นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าว
อนึ่งในปีหน้าสำหรับงาน ITB Berlin 2027 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2027 ณ เบอร์ลิน เอ็กซ์โป เซ็นเตอร์ ซิตี้ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี