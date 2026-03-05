MC70 ส่วนผสมงานฝีมือดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย

อาดิดาส กอล์ฟ วางตลาดรองเท้าซีซั่น SS26 ในตระกูล MC หรือ Modern Classic กับรุ่น MC70 Spikeless สัญลักษณ์แห่งความสง่างามของกีฬากอล์ฟสมัยใหม่ ดึงดูดนักกอล์ฟผู้มีรสนิยมที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและประสิทธิภาพ
MC70 Spikeless ได้แรงบันดาลใจจาก 1970 ทศวรรษที่รุ่งเรืองของรองเท้าอาดิดาส ส่วนผสมงานฝีมือสไตล์ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย ชิ้นงานการออกแบบที่เหนือระดับตั้งแต่ Hybrid upper ตัดเย็บผสมผสานหนังแท้และหนังสังเคราะห์เพื่อให้ความนุ่มและเฟิร์มในบริเวณที่ต้องการ ทั้งนี้ตัวหนังยังเคลือบกันน้ำ แต่ยังคงระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นชั้นกลาง LightStrike ผสานเข้ากับ Boost ในส่วนส้นเท้า น้ำหนักเบารองรับการเดิน ส่งถ่ายพลังงานขณะสวิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพื้นชั้นล่างเสริมแกน Torsion ผสานเข้ากับวัสดุใหม่ CPU ดีไซน์ Flex Groove ให้ความยืดหยุ่นเสมือนยาง ให้ความมั่นคงทนทานเสมือน TPU ยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดีในสภาพพื้นผิวที่หลากหลายอย่างมั่นคง
MC70 SL วางจำหน่ายที่ adidas.co.th/th/golf หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รุ่นผูกเชือกสำหรับบุรุษและสตรี ราคา 5,900 บาท และ MC70 SL BOA. แบบ Unisex ราคา 6,900 บาท