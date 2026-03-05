"ลัลนา" คว้าตั๋วเมนดรอว์หวดเบแอ็นเปปาริบาส์โอเพ่น

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอทัวร์ รายการ "เบแอ็นเป ปาริบาส์ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 9,415,725 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 293,394,00 บาท) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย ยังเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ลัลนา ธาราฤดี มืออันดับ 124 ของโลก ซึ่งเป็นมือวาง 24 ของรอบคัดเลือก เอาชนะ ดัลม่า กัลฟี่ มือ 84 โลก และมือวาง 4 ของรอบคัดเลือก จากฮังการี 2-0 เซต 6-3, 6-4 คว้าตั๋วเล่นรอบเมนดรอว์ได้สำเร็จ
ด้าน มนัญชญา สว่างแก้ว มืออันดับ 202 โลก ปราชัยให้ มาริน่า สตาคูซิช มือ 130 โลกจากสวิตเซอร์แลนด์ 0-2 เซต 1-6, 2-6 พลาดตั๋วเมนดรอว์อย่างน่าเสียดาย