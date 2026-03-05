“กุลวุฒิ-ศุภนิดา” เข้า 16 คน “รัชนก” เจ็บขอรีไทร์รอบแรกขนไก่ออลอิงแลนด์ 2026

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก ประเดิมคว้าชัยในการลงเล่นรอบแรก หรือ 32 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว แบดมินตันรายการที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก "ออล อิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026" ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่ยูทิลิต้า อารีน่า เบอร์มิงแฮม เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ “วิว” ตบเอาชนะ ลู่ กวางซู มือ 18 ของโลก จากจีน 2-0 เกม 21-15, 21-10 ในรอบแรก เมื่อช่วงดึกวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยรอบต่อไป “วิว” จะพบกับผู้ชนะระหว่าง โทม่า จูเนียร์ โปปอฟ มือ 17 ของโลก จากฝรั่งเศส หรือ ยูชิ ทานากะ มืออันดับ 20 ของโลก จากญี่ปุ่นต่อไป
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว นักกีฬาไทยมีคิวลงสนาม 3 ราย โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยวมือ 7 ของโลก โชคร้ายสุดๆ หลังได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า จนฝืนเล่นต่อไม่ไหว สุดท้ายต้องถอนตัวระหว่างกำลังแข่งขันในรอบแรก กับ เหยา เจีย มิน มือ 38 ของโลก จาก สิงคโปร์ ไปอย่างน่าเสียดาย แมตช์นี้ รัชนก เปิดหัวได้ดี เก็บเกมแรกไปก่อนด้วยสกอร์ 21-12 ก่อนจะต้องขอถอนตัวในเกมสอง ระหว่างที่ตามหลัง 6-11 ทำให้อดีตรองแชมป์หญิงเดี่ยว ออลอิงแลนด์ 2 สมัย ในปี 2013 และ 2017 ต้องยุติเส้นทางของการลุ้นแชมป์เอาไว้ที่รอบแรกในปีนี้
ด้าน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ หญิงเดี่ยว มือ 17 ของโลก ต้องจอดป้ายที่รอบแรก หลังปราชัยต่อ อกาเนะ ยามากูชิ มือ 4 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 13-21, 17-21 ขณะที่ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 16 ของโลก ได้ไปต่อในรอบ 2 หรือรอบ 16 คน หลังเอาชนะ ซุ่ เหวินฉี มือ 42 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-12, 21-14 ผ่านเข้ารอบ 16 คน ไปพบกระดูกชิ้นโต อย่าง หวัง ซื่อยี่ มือ 2 ของโลก จากจีน