“Pattaya Open 2026” วันที่ 3 เดือดตัวเต็งเกมพลิกตกรอบน็อคเอาต์

พูล 9 ลูกระดับนานาชาติ “Pattaya Open 2026” ศึกเก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขัน ( 4 มีนาคม) โดยความร่วมมือระหว่าง Think Curve - คิดไซด์โค้ง, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก โดยมี J-Flowers, Thailand Pool Table, น้ำดื่มตราไทยไทย และ Helios แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ โดยวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม วันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และแข่งขันต่อเนื่องในรอบ 64 คนสุดท้ายในช่วงเวลา 13.00 น.
ไฮไลท์ที่น่าสนใจคือวางอันดับ 3 โลกและตัวเต็งของรายการนี้อย่าง Aloysius Yapp จากสิงคโปร์ พลิกล็อคแพ้ให้กับ Zoren James Aranas จากฟิลิปปินส์ ไป 1-9 แร็ค
ขณะที่ตัวเต็งเจ้าถิ่นอย่าง “บู๋ พัทยา” ได้โอกาสถอนแค้น Albert James Manas ไป 9-6 แร็ค ตบเท้าเข้าสู่รอบต่อไปอย่างสวยงาม
ขณะรอบ 32 คนสุดท้ายที่เริ่ม่แข่งขั้นในช่วง 17.00 น. Mickey Krause มือวางอันดับ 9 ของโลกจาก เดนมาร์ก เอาชนะ Jonas Ruga Magpantay จากฟิลิปปินส์ ไปขาดลอย ด้วยสกอร์ 9-1
สำหรับการแข่งขัน Pattaya Open 2026 จะแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้ายในวันที่ 5 มีนาคม ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และแข่งต่อเนื่องในรอบ 8 คนสุดท้ายในช่วง 14.00 น. - 17.00 น.
สำหรับ “Pattaya Open 2026” จะแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศคว้ารางวัล 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 1.5 ล้านบาท) จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ S1 Pool Hall & Sport Bar พัทยา สามารถชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้ได้ทาง Facebook Fanpage: Thairath Sport และ YouTube: Thairath Sport