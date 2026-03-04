ตำนานกัปตันทีม จอห์น เทอร์รี่ พบปะแฟนบอลที่กรุงเทพฯ ในงาน The Famous CFC ร่วมกับ TMGM

จอห์น เทอร์รี่ ตำนานนักเตะของสโมสรฟุตบอลเชลซี ได้ร่วมพบปะแฟนบอลของสโมสรที่กรุงเทพฯ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนบอล The Famous CFC โดยจัดขึ้นร่วมกับ TMGM พันธมิตรผู้สนับสนุนหลัก และพันธมิตรแพลตฟอร์มซื้อขายทางการเงินออนไลน์อย่างเป็นทางการของเชลซีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กิจกรรมแฟนบอลระดับโลกครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เชลซีบุกเยือนนอร์ธลอนดอนในศึกดาร์บี้แมตช์พบกับอาร์เซนอล แฟนบอลหลายร้อยคนมารวมตัวกันในงานรับชมการแข่งขัน (Watch Party) สะท้อนให้เห็นถึงพลังการสนับสนุนเชลซีในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ภายในงาน แฟน ๆ ได้เข้าร่วมช่วงถาม–ตอบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับจอห์น เทอร์รี่ กัปตันทีมผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสร ซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมงาน The Famous CFC นอกจากนี้ แฟนบอลยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงของที่ระลึกพร้อมลายเซ็น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวเชลซีทั่วโลก
ในฤดูกาลนี้ The Famous CFC ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมมาแล้วที่จาการ์ตา เพิร์ธ ฉงชิ่ง และกรุงเทพฯ โดยรวบรวมแฟนบอลเชลซีหลายพันคนให้ได้ใกล้ชิดกับตำนานนักเตะของสโมสร แคมเปญนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับแฟนบอลในต่างประเทศ และมีแผนจะเดินทางไปยังเมืองเจ้าภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนสิ้นสุดฤดูกาล
Nick Yang (นิค หยาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ TMGM กล่าวว่า “พลังของแฟนบอลเชลซีในกรุงเทพฯ ที่แสดงออกมานั้นน่าประทับใจอย่างมาก และยิ่งพิเศษมากขึ้นด้วยการปรากฏตัวของตำนานสโมสรอย่างจอห์น เทอร์รี่
โดยความร่วมมือระหว่าง TMGM และสโมสรฟุตบอลเชลซีสะท้อนถึงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ระดับโลก และเป้าหมายระยะยาวร่วมกัน ผ่านความร่วมมือนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์สุดล้ำค่าที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่มีความหมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับแฟนบอลทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ในวันแข่งขันเท่านั้น”
ด้าน John Rogers (จอห์น โรเจอร์ส) หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรระดับโลก ของสโมสรฟุตบอลเชลซี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ฟุตบอลคือเรื่องของความเชื่อมโยง และด้วยการสนับสนุนจาก TMGM เราจึงสามารถนำประสบการณ์แฟนบอลระดับโลก The Famous CFC มาสู่กรุงเทพฯและใช้พลังของความร่วมมือครั้งนี้สร้างสิ่งที่จับต้องได้และมีความหมายสำหรับแฟนบอลของเรา
การเปิดโอกาสให้ครอบครัวเชลซีทั่วโลกได้มารวมตัวและสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสโมสร คือการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงนอกเหนือจากในสนาม เราขอขอบคุณ TMGM ที่ช่วยทำให้งานในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ และส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงผ่านความร่วมมือครั้งนี้”