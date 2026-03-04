xs
TSS The Super Series เปิดศักราชใหม่ 2026 ฉลอง 20 ปี “บางแสน กรังด์ปรีซ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการความเร็วในอาเซียนต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อ บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ เนรมิตพื้นที่ G Floor, Parade Square ณ One Bangkok จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาล TSS The Super Series by B-Quik / B-Quik Thailand Super Series และ Bangsaen Grand Prix 2026 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดล้ำที่ผสมผสานทั้งเสียงเครื่องยนต์และพลังความบันเทิงไว้อย่างลงตัว

ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่มาตรฐานความเร็วระดับสากล
คุณสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันฯ และ คุณปรีดา ตันเต็มทรัพย์ รองประธานจัดการแข่งขันฯ ร่วมเผยวิสัยทัศน์ที่ทำให้ปี 2026 เป็นมากกว่าแค่การแข่งขันรถยนต์ แต่คือการยกระดับ "ระบบนิเวศมอเตอร์สปอร์ต" ของไทยให้เทียบชั้นสากล โดยในปีนี้ TSS ยังคงได้รับการรับรองจาก ร.ย.ส.ท. ภายใต้กฎเกณฑ์ของ FIA อย่างเข้มงวด

ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การนำเทคโนโลยี PSG Ride Height Laser จากเยอรมนีมาใช้ในการตรวจสภาพรถเพื่อความยุติธรรมสูงสุด พร้อมผนึกกำลังกับ onGRID Digital Ecosystem เปลี่ยนผ่านข้อมูลจากสนามแข่งสู่ปลายนิ้วสัมผัสของแฟนๆ และทีมแข่งแบบ Real-time ตอกย้ำภาพลักษณ์ยุค Data-Driven มอเตอร์สปอร์ต
เข้มข้นทุกรุ่นการแข่งขัน พร้อมแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ในปีนี้ รุ่นเรือธงอย่าง Super Car GT3 / GTM / GT4 ยังคงเป็นหัวใจหลัก โดยมีการทำงานร่วมกับ SRO ในการกำหนดค่า BOP (Balance of Performance) เพื่อให้การขับเคี่ยวสูสีและเร้าใจที่สุด
• GTM Campaign: สิทธิพิเศษสำหรับทีมที่ใช้ Porsche 992.1 GT3 Cup รับ Parts Voucher 5,000 ยูโร พร้อมโอกาสทองสำหรับแชมป์ปี 2026 ที่จะได้รับสิทธิ์ Free Entry ในรายการ PCCA 2027 Endurance Cup
• The Special Guest: พบกับการปรากฏตัวของ DXM NP01 รถแข่งสายพันธุ์ดุจากฝรั่งเศสที่จะมาสร้างสีสันใหม่บนแทร็กไทย
• Pickup Power: รุ่น Thailand Super Pickup ปรับโฉมใหม่ยกเลิกการแบ่งคลาส D1/D2 เพื่อปลดล็อกความแรงให้แฟนๆ ได้ลุ้นกันแบบไม่มีเบรก

2 ทศวรรษแห่งความภูมิใจ: Bangsaen Grand Prix 20th Anniversary
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการฉลอง 20 ปี บางแสน กรังด์ปรีซ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัชชภณ ปิ่นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมย้อนรอยความสำเร็จจากสนามแข่งริมหาดเล็กๆ สู่สนาม FIA Grade 3 ที่สร้างเม็ดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวกว่า 3 ล้านคนต่อปี
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต ได้มีการอัปเกรดความปลอดภัยและทัศนียภาพครั้งใหญ่ พร้อมรับทัพ Support Race ระดับโลก อาทิ Formula 4 SEA, Porsche Carrera Cup Asia และรายการน้องใหม่อย่าง Eighty Six Challenge by Racewerks นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือที่ระลึก "20 ปี Bangsaen Grand Prix" ที่รวบรวมทุกความทรงจำอันทรงคุณค่าไว้ในเล่มเดียว

เมื่อ "ดนตรี" บรรจบกับ "มอเตอร์สปอร์ต"
อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่สร้างสีสันให้กับงานคือโชว์สุดพลังจากวง Alters ศิลปิน T-POP จากค่าย XEBIS ENTERTAINMENT ที่มาปลุกอะดรีนาลีนให้คนในงาน พร้อมประกาศความร่วมมือในการถ่ายทำ Music Video ณ สนามบางแสน เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ Sport Tourism ของไทยไปสู่สายตาคนรุ่นใหม่ทั่วโลก

แฟนความเร็วเตรียมตัวให้พร้อมกับตารางการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลที่อัดแน่นไปด้วยความท้าทาย
ปฏิทินการแข่งขัน TSS 2026
Test Days: 22–23 เมษายน 2569 | Chang International Circuit, Buriram
สนามที่ 1: 21–24 พฤษภาคม | Chang International Circuit, Buriram
สนามที่ 2: 1–5 กรกฎาคม | Bangsaen Street Circuit, Chonburi (Bangsaen Grand Prix 20th Anniversary)
สนามที่ 3: 21–23 สิงหาคม | Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
สนามที่ 4: 18–20 กันยายน | Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
สนามที่ 5: 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน | Chang International Circuit, Buriram

พันธมิตรผู้ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จ
ความยิ่งใหญ่ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจาก B-Quik / Toyota / เครื่องดื่มเอสโคล่า / Idemitsu / / Bangkok Airways ในปีนี้ Bangkok Airways ร่วมอัดฉีดรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ให้แชมป์ประจำปี 2026รวมถึง Amerasian Fragrance Research ที่เข้ามามอบความสดชื่นให้กับทีมงานและแฟนรายการตลอดทั้งปี 2026








