กกท.เช็คความพร้อมเมืองสุราษฎร์ก่อนจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์69” โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร กกท. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569
ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์69” ในทุกด้าน ทั้งด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม การจัดเตรียมที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ซึ่ง กกท. ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดที่พักให้นักกีฬาในโรงแรมทั้งหมด เพื่อให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ลดปัญหาด้านสภาพอากาศและยุงรบกวน ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับสากล
นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้ประสานงานด้านความปลอดภัย โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทุกสนามแข่งขันและสถานที่พัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 แข่งขันทั้งสิ้น 45 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ส่วนกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์69” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2569 แข่งขัน 15 ชนิดกีฬา