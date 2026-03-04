ภารกิจรัฐหรือสิทธิพิเศษ ? กกท.ตอบปมนายกรัฐมนตรีนั่งเครื่องบินหลวงชมโมโตจีพี

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวของ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล (สว.สำรอง) ได้ตั้งคำถามถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจอะไร ถึงขนพวกพ้องนั่งเครื่องบินกองทัพอากาศไปดูการแข่งขันโมโตจีพี ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามว่าเกี่ยวกับราชการหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเคยนำรถหลวงไปงานบุญ และติดคุกไปแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี มาโดยตลอดระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค.69 โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ นั้น
“กกท. ขอเรียนว่า การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ที่ผ่านมา กกท. โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญ เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และในปี พ.ศ. 2569 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ กก 5112/495 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ขอกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ และนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ประสานงานให้รายละเอียดเกี่ยวกับลำดับพิธีการเปิดและพิธีมอบรางวัลให้เรียบร้อย ซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับราชการอย่างแน่นอน”