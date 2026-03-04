“บิ๊กต้น” รับรางวัลนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2568

ผลงานด้านกีฬารักบี้เข้าตาคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ เลือก “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ รับตำแหน่งนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2568 ผลงานชัด 2 ทองซีเกมส์ พัฒนาเยาวชนสร้างนักรักบี้ประดับวงการมากมาย จับมืออาเซียนสร้างสหพันธ์ที่เข้มแข็ง
สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายนาม 13 คนที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2568 โดยมีชื่อของ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งอาเซียน และ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย และยังเป็นบุคคลเดียวใน 13 คนที่ทำงานด้านสายกีฬา ทำคุณประโยชน์และคุณูปการแก่วงการรักบี้
โดย พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 26 ได้สร้างคุณงามความดีและประโยชน์ต่อวงการกีฬา โดยเฉพาะกีฬารักบี้ฟุตบอล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งอาเซียน และ นายกสมาคมกีฬารักบี้ของไทย ผลงานล่าสุดคือการพาทีมชาติไทยคว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์ และในรอบปีที่เป็นนายกสมาคมรักบี้ไทยได้สร้างทีมหญิงประเภท 7 คนก้าวไปสู่ระดับเวิลด์ซีรีส์ และ รั้งอันดับ 3 เอเชีย รวมไปถึงการพัฒนาในทุกด้านของวงการรักบี้ตั้งแต่รากหญ้าในต่างจังหวัดไปจนถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่
พ.ต.ท.กุลธน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกตนได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2568 และขอแสดงความยินดีกับอีก 12 ท่านที่ได้รับเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ของสถาบันอันทรงเกียรติของพวกเรา ตาม สาขาวิชาชีพที่แต่ละคนถนัด ซึ่งตนก็ให้คำมั่นว่าหลังจากนี้จะยังคงสร้างประโยชน์ให้แก่วงการกีฬารักบี้ของไทยต่อไป โดยในเดือนหน้าก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ ตนก็จะขอลงสมัครรับเลือกตั้ง อีกครั้งเพื่อขอทำหน้าที่ต่อเป็นสมัยที่ 3 และจะทำหน้าที่ ให้สมกับ เกียรติภูมิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษา ที่ได้เคยเล่าเรียนมา