กรมพลศึกษาจัดฝึกอบรมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครูในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม Active Classroom / After School Program เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี 2569 โดยมีคณะมีผู้บริหารกรมพลศึกษา คณะวิทยากร และผู้ร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
การฝึกอบรม Active Classroom / After School Program เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของเด็กและเยาวชน (Sports Science Showcase) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับความเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางการกีฬาจำนวนมาก มาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในสถานศึกษา ดังนี้
1. รศ.ดร.ราตรี เรืองไทย อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2. รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3. ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 4. รศ.ดร.อชิระ หิรัญตระกูล สังกัดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 225 คน
การอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครูในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน จนได้รูปแบบการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนที่หลากหลายสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความตระหนักในการนำองค์คงามรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของเด็กและเยาวชนไทยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ให้สามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนหรือนักกีฬาอาชีพต่อไป