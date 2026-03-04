ศึก Supersports Golf ชิงรางวัลรวมไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท พร้อมลุ้น Hole in One รับรถยนต์ 4 คัน

Supersports จัดใหญ่ “Supersports Golf Tournament 2026” ปักหมุดสนามกอล์ฟระดับท็อปของประเทศ ยกระดับทุกวงสวิงสู่มาตรฐานใหม่ ชิงรางวัลรวมไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท พร้อมลุ้น Hole in One รับรถยนต์ 4 คัน
Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขัน ซูเปอร์สปอร์ต กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 2026 (Supersports Golf Tournament 2026) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความสำเร็จสุดยอดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี ที่มุ่งยกระดับทั้งประสบการณ์สุด exclusive ทั้งการช้อป การบริการ และการจัดกิจกรรมกีฬา สู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกมิติ
ทัวร์นาเมนต์ปีนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่คือการสร้าง “Golf Experience Platform” ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงนักกอล์ฟฝีมือดี ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันบนสนามระดับท็อปของประเทศ พร้อมสิทธิประโยชน์และของรางวัลรวมมูลค่าตลอดทัวร์นาเมนต์ ไม่ต่ำกว่า 8,000,000 บาท บาท ซึ่ง มีไฮไลท์พิเศษสุดกับรางวัล Hole in One ทุกสนาม ลุ้นรับรถยนต์ Toyota รวมจำนวน 4 คัน
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เผยว่า ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ตลาดกอล์ฟในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งจากกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ที่เริ่มต้นเข้าสู่กีฬากอล์ฟ รวมถึงกลุ่มนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง Supersports จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผนกกอล์ฟในร้านให้ครบครันยิ่งขึ้น ทั้งด้านอุปกรณ์ เสื้อผ้า และแอคเซสซอรี เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“สำหรับ Supersports Golf Tournament 2026 เราตั้งใจยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การคัดเลือกสนามระดับไฮเอนด์ ระบบการจัดงานที่ได้มาตรฐาน การอำนวยความสะดวก ไปจนถึงประสบการณ์ด้าน Hospitality และของรางวัลจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ทุกสนามเป็นความทรงจำที่พิเศษ และเป็นการยกระดับประสบการณ์สุด exclusive เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกระดับได้เข้ามาร่วมสัมผัสความเหนือชั้นในสนามระดับ 5 ดาวอย่างแท้จริง”
“เราเชื่อว่าการสร้างคอมมูนิตี้คือหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน Supersports จึงไม่ได้มองเพียงการแข่งขันครั้งเดียว แต่เราสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนักกอล์ฟทุกเพศทุกวัย ผ่านรายการ Supersports Golf Tournament, Supersports Golf League, Supersports Ladies Golf League และ Supersports Junior Golf Series เพื่อให้ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน”
ปี 2569 นี้ Supersports ไม่ได้เพียงจัดการแข่งขันกอล์ฟ แต่กำลังยกระดับมาตรฐาน Sport Event Experience ของประเทศไทย ให้สูงขึ้นอีกขั้น
เหล่านักกอล์ฟทั่วประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับทัวร์นาเมนต์กอล์ฟแห่งปี ภายใต้การคัดสรรสนามระดับเวิลด์คลาส ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งปีนี้ Supersports ได้เฟ้นเลือกสนามกอล์ฟระดับท็อปของประเทศที่มีความพร้อมครบทุกด้าน ทั้งมาตรฐานสนาม การบริหารจัดการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการแข่งขันทั้ง 4 สนามตลอดปี 2569 ดังนี้
ตารางการแข่งขัน Supersports Golf Tournament 2026
สนามที่ 1: 9 มีนาคม 2569 ณ Siam Country Club Pattaya Old Course ค่าสมัคร 7,500 บาท
สนามที่ 2: 11 พฤษภาคม 2569 ณ Robinswood Golf Club ค่าสมัคร 8,900 บาท
สนามที่ 3: 9 พฤศจิกายน 2569 ณ Robinswood Golf Club ค่าสมัคร 8,900 บาท
สนามที่ 4: 8 ธันวาคม 2569 ณ Robinswood Golf Club ค่าสมัคร 8,900 บาท
ทุกสนามถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่คือประสบการณ์กอล์ฟแบบครบวงจร ตั้งแต่การต้อนรับระดับพรีเมียม การจัดการแข่งขันตามมาตรฐานมืออาชีพ ไปจนถึงบรรยากาศ After Golf Networking โดยทุกแพ็กเกจรวม Green Fee, แคดดี้, รถกอล์ฟ, อาหารกลางวัน, ดินเนอร์ และ Goodie Bag จากแบรนด์สปอนเซอร์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อท่าน รวมมูลค่าของที่ระลึกและของรางวัลตลอดทัวร์นาเมนต์ไม่ต่ำกว่า 8,000,000 บาท โดยเป็นของที่ระลึกจากแบรนด์กอล์ฟชั้นนำ เช่น Titleist, FootJoy, TaylorMade, Cobra Puma, Srixon, Cleveland, XXIO, Callaway, Odyssey และไฮไลท์สำคัญ รางวัล Hole in One ลุ้นรับรถยนต์ Toyota ในทุกสนามการแข่งขันรวมจำนวน 4 คัน ตลอดการแข่งขัน พร้อมกิจกรรมพิเศษ Beat the Pro ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ท้าทายโปรกอล์ฟในสนามจริง เพิ่มอรรถรสและความเข้มข้นของการแข่งขัน
ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันรายการ Supersports Golf Tournament 2026 พร้อมสัมผัสประสบการณ์การประลองวงสวิงกับนักกอล์ฟจากทั่วประเทศในสนามกอล์ฟท็อปของประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในสนามแรก สยาม คันทรี คลับ พัทยา โอล์ด ครอส ได้แล้ววันนี้ โดยจะแข่งขันในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @supersportsgolf หรือติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Facebook > Supersports และทาง www.supersports.co.th