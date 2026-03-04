เขย่าวงการบาสเกตบอลเยาวชนเอเชีย 7 ชาติแห่สมัครเกิน 60 ทีม IYBC 2026 ส่อทะลุ 80 ทีม ปีที่ 4 โตแรงสุด

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2569(INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2026 - IYBC 2026) กระแสตอบรับร้อนแรงเกินคาด หลังยอดทีมจากประเทศต่างๆ สมัครร่วมแข่งขันถึง 60 ทีม ในเวลาอันรวดเร็ว ล่าสุดมี 44 ทีมชาย และ 16 ทีมหญิง จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กวม (สหรัฐอเมริกา) ไต้หวัน เนปาล ฟิลิปปินส์ มาเก๊า (จีน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศไทย และยังมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่อทะลุ 80 ทีม ซึ่งจะเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ริเริ่มโครงการ IYBC ในปี 2566
การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2569 ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี นับเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 4 และได้รับการรับรองจาก FIBA (The International Basketball Federation) และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) ซึ่งยึดมาตรฐานระดับนานาชาติ และการแข่งขันปีนี้มีทั้งหมด 7 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง และคาดว่ายอดนักกีฬารวมตลอดการแข่งขันอาจแตะ 800–1,000 คน
ไฮไลต์สำคัญคือในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย จัดการแข่งขันแบบมินิลีก (Mini league) คือ ไดมอนด์ ลีก (Diamond League) และ แพลทินัม ลีก (Platinum League) โดยเน้นระดับความสามารถและทักษะเชิงการแข่งขันของทีมต่างๆ ให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบของทีมในแต่ละลีก และยกระดับคุณภาพการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ
นางสาวชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า จำนวนทีมและผู้ติดตามจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติไทย แต่ยังคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งภาคโรงแรม การเดินทาง ร้านอาหาร และธุรกิจบริการ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก รวมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ได้อย่างดีเยี่ยม
นอกจากนี้ คณะผู้จัดการแข่งขัน IYBC 2026 อยู่ระหว่างหารือเพิ่มสนามแข่งขัน จากแผนเดิม 5 สนามเพื่อให้การจัดโปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับจำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้น หลัง IYBC 2026 กำลังก้าวสู่การเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์บาสเกตบอลเยาวชนที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค และสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในสนามแข่งขันและภาคเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน