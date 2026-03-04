“ทรูวิชั่นส์ นาว” ส่งตรงศึก “เดเอฟเบ โพคาล” สู่แฟนบอลชาวไทย หลังอาบูดาบีสปอร์ตคว้าลิขสิทธิ์ดีลยักษ์ครอบคลุมตะวันออกกลาง

ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ผงาดคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลถ้วยเยอรมนีสุดยิ่งใหญ่ “เดเอฟเบ โพคาล” (DFB-Pokal) ด้วยการได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟ OTT เพียงรายเดียวในประเทศไทย พร้อมให้แฟนบอลชาวไทยได้ระเบิดความมันแบบสดๆ ครบทุกแมตช์ การันตีความเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ้าเดียวที่ถือลิขสิทธิ์รายการนี้ในไทยอย่างเป็นทางการ
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในระดับสากล โดย DFB GmbH & Co. KG หน่วยงานด้านการค้าของสมาคมฟุตบอลเยอรมนี (DFB) ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่กับ อาบูดาบี มีเดีย (Abu Dhabi Media) ในการมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล ซึ่งถือเป็นดีลยักษ์ที่ตอกย้ำความนิยมของฟุตบอลถ้วยรายการนี้ในระดับสากล โดยมีทีมชั้นนำอย่าง บาเยิร์น มิวนิก และโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นตัวชูโรง
องอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า “ทรูวิชั่นส์ ในฐานะผู้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการ DFB-Pokal ผ่านสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับตำนาน และทรงคุณค่าที่สุดรายการหนึ่งของวงการฟุตบอลเยอรมันให้กับผู้ชมชาวไทย เราเชื่อมั่นว่าความเข้มข้นและความสนุกของรายการนี้จะเป็นประสบการณ์การรับชมที่เหนือระดับและน่าประทับใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้อย่างแน่นอน”
ทางด้าน เคย์ ดัมม์โฮลซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์สื่อของ DFB GmbH & Co. KG และ ยาคูบ อัล ซาอาดี หัวหน้าช่องกีฬาอาบูดาบี สปอร์ตส์ ต่างแสดงความเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาค จะช่วยให้แฟนฟุตบอลหลายล้านคนทั่วโลกได้สัมผัสถึงความเข้มข้นของการแข่งขัน เดเอฟเบ โพคาล ผ่านมาตรฐานการถ่ายทอดสดระดับพรีเมียม
สำหรับรอบต่อไปในรอบรองชนะเลิศ จะทำการแข่งขันในช่วงวันที่ 21 และ 22 เมษายนนี้ แฟนๆฟุตบอลสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่เดียว ที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) กับแพ็คเกจ Now Football เพียง 199 บาท ต่อเดือน คลิกรับความมันได้ที่ https://tvs-now.onelink.me/fKef/lqwdc7mn
สัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลเยอรมันที่ยอดเยี่ยมได้ทางสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) ก็สามารถรับชม และเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ทุกการแข่งขัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV