ม.เกษมบัณฑิต ผนึกกูรูกฎหมายพัฒนาบุคลากรองค์กรกีฬา

ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการและกิจกรรมในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันองค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรที่กำกับหรือบริหารจัดการทางการกีฬามักจะประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคลากรภายในตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและส่อไปในทางที่ผิดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางกฎหมายทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรทางการกีฬาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรภาครัฐ”
ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 1605 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
สำหรับโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-320-2777ต่อ1340,097-131-9527,086-088-2414 หรือเฟชบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ (รับจำนวนจำกัด)