"โรนัลโด้" ไม่อพยพ "อัล-นาสเซอร์" โพสต์ภาพฝึกซ้อมที่ซาอุฯ

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลุกหนังโปรตุกีส ยังคงพักอาศัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ท่ามกลางรายงานข่าวเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เดินทางออกนอกดินแดนเรียบร้อยแล้ว ขณะ อิหร่าน โจมตีสถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่กรุงริยาด
โรนัลโด้ วัย 41 ปี รายงานตัวฝึกซ้อมที่สโมสร อัล-นาสเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวง หลังพาหนะมูลค่า 61 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,575 ล้านบาท) เหินฟ้าถึงกรุงมาดริด ประเทศสเปน
ซาอุดิอาระเบีย อยู่กลางความขัดแย้งย่านตะวันออกกลาง โดย อิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้านละแวกอ่าวเปอร์เซีย หลังถูก สหรัฐฯ กับ อิสราเอล ร่วมมือกันรุกราน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 ก.พ.)
ชาวต่างชาติจำนวนมากพยายามหนีออกนอกพื้นที่ขัดแย้ง แต่ โรนัลโด้ ยังไม่ย้ายไปไหน ขณะที่ อัล-นาสเซอร์ โพสต์ภาพถ่ายของ เจ้าของ บัลลง ดอร์ 5 สมัย ฝึกซ้อมก่อนถึงเกมเหย้า พบ นีออม วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. ซึ่งอาจเลื่อนการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม อดีตนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ รีล มาดริด จะไม่มีชื่อลงเล่น เนื่องจากกำลังฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง)