“ฮัดสัน” กระตุ้นแข้งไทยรีดฟอร์มเก่ง ก่อนประกาศรายชื่อบู๊เติร์ก 12 มี.ค. นี้

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลชายทีมชาติไทย กระตุ้นนักฟุตบอลไทยทุกคนพยายามทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องในการรับใช้ต้นสังกัด ก่อนทีมชาติไทยมีแผนประกาศรายชื่อ 23 นักเตะ ชุดทำศึกฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ที่จะพบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคมนี้
สำหรับ ทีมชาติไทย จำเป็นต้องเอาชนะเติร์กเมนิสถาน สถานเดียวเพื่อเข้าป้ายเป็นแชมป์กลุ่ม และเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของ เอเชียน คัพ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเดือนมกราคม 2570
"ในช่วงที่ผ่านมา ผมและทีมงานสต๊าฟโค้ชทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ทีมชาติไทย ของเราพร้อมที่สุด สำหรับเกมนัดสำคัญที่จะพบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทั้งในเรื่องของการติดตามดูฟอร์มนักเตะ รวมถึงการสเกาท์การเล่นของ เติร์กเมนิสถาน" ฮัดสัน กล่าว
"ตอนนี้ ผมเตรียมแผนงานอย่างต่อเนื่อง และวางแผนว่าจะประกาศรายชื่อ 23 คนสุดท้ายที่จะมาเก็บตัว ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ เพื่อให้นักเตะแต่ละคนเตรียมตัวให้มีความพร้อมมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่า ในช่วงก่อนไปถึงวันแข่งขัน อาจจะมีบางรายที่ไม่พร้อม เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีชื่อ ก็ต้องเตรียมตัวสแตนด์บายไว้ เพราะโอกาสทุกอย่างยังเปิดกว้าง"
"แน่นอนว่าเกมนี้ เป็นเกมที่สำคัญ ผมพยายามทำงานทุกอย่างให้ละเอียดที่สุด ตั้งแต่จบเกมกับ ศรีลังกา ผมและทีมงานมองหาข้อผิดพลาดของทีมเรา และจุดแข็งของทีมชาติไทย เพื่อให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการในเกมนี้"
"ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในเกมวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรไปแล้ว และเป็นครั้งแรกของผม ในการได้ทำงานในสนามที่ยิ่งใหญ่ อย่างราชมังคลากีฬาสถาน ผมอยากเห็นแฟนบอลเข้ามาชมเกมนี้เต็มความจุของสนาม เช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนที่ต้องการเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนบอลทุกคน และผมเชื่อว่า แฟนบอล คือส่วนสำคัญเสมอในการจะคว้าชัยชนะในเกมนัดสำคัญเกมนี้ เพราะนอกจากจะสร้างพลัง กำลังใจให้กับทีมของเรา ยังเป็นการกดดันคู่แข่งของเราได้เป็นอย่างดี"
แฟนๆสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ > https://bit.ly/3Zs3vDG และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดที่ 6 𝗔𝗙𝗖 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗽 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀 โดยเกมไทย พบ เติร์กเมนิสถาน จะแข่งขันวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณสนามราชมังคลากีฬาสถาน