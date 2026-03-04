4 นักบิดฮอนด้า” ร่วมโมเมนต์สุดฮา “ตุ๊กตุ๊ก จีพี” ถ่ายทอด “ซอฟท์เพาเวอร์ไทย” สู่สายตาชาวโลก “แฟนชาวไทย” อัดแน่นเชียร์กระหึ่ม “ฮอนด้า สแตนด์”

ทัพนักบิดฮอนด้าในศึก โมโตจีพี นำโดย “โจอัน เมียร์”, “ลูก้า มารินี”, “โยฮันน์ ซาร์โก” และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” ร่วมโมเมนต์สุดฮาในกิจกรรม “ตุ๊กตุ๊ก ชาลเลนจ์” ที่นำเอานักบิดระดับโลกลงมาดวลความเร็วด้วย “รถตุ๊กตุ๊ก” ซอฟท์เพาเวอร์สุดทรงพลังของไทย แข่งขันในสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เรียกเสียงเฮกระหึ่มจากแฟนๆ ที่อัดแน่นทุกสแตนด์ และความบันเทิงเต็มขั้นที่ “ฮอนด้า สแตนด์” พร้อมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่ทุกสายตาทั่วโลก ผ่านศึก โมโตจีพี 2026 สนามแรก รายการ “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์”
กิจกรรมสุดฮานี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ โมโตจีพี โดยจัดขึ้นในช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ เพื่อสร้างสีสันให้แฟนๆ ก่อนจะดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” ของศึก โมโตจีพี ในช่วงบ่ายท่ามกลางการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
ขณะที่แฟนชาวไทยของค่าย “ฮอนด้า” ตอบรับกระแส “โมโตจีพี ฟีเวอร์” อย่างเต็มที่ หลั่งไหลเข้าชมอัดแน่น “ฮอนด้า สแตนด์” ที่เสิร์ฟความมันส์ตลอดทั้งวันผ่านบูธดีเจ กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัล และของที่ระลึกมากมาย เติมเต็มประสบการณ์การเชียร์มอเตอร์สปอร์ตอย่างจุใจ
โดย 4 นักบิดจาก ฮอนด้า นำโดย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชดีกรีแชมป์โลกปี 2020 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ควงทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูก้า มารินี” ลงควบรถแข่งตุ๊กตุ๊กประดับลายสีแดงประจำทีม พร้อมติดเบอร์ 36 และ 10 ลงสนาม
เช่นเดียวกับ “โยฮันน์ ซาร์โก” จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสและทีมเมทชาวบราซิเลียนอย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” ในรถตุ๊กตุ๊กสีขาวเบอร์ 5 และ 11 ลงดวลกันอย่างสนุกสนานเรียกเสียงฮา และเสียงเฮจากแฟนๆ ได้เป็นอย่างมาก
สำหรับ “ตุ๊กตุ๊ก ชาลเลนจ์” ถือเป็นสีสันใหม่ของ โมโตจีพี ที่ทำให้แฟนทั่วโลกได้เห็น “ซอฟท์เพาเวอร์” อันทรงพลังของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง