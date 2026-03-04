ไทยฮอนด้า จัดกิจกรรมพิเศษจักรยานขาไถ “นักบิดฟันน้ำนม” ภายใน Honda Race to the One Village เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศในงาน ThaiGP 2026

ไทยฮอนด้า จัดกิจกรรม Honda Moto Mania ในช่วงการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการกรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 เพื่อให้สายลุยได้มีสนามเป็นของตัวเอง และหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยนักบิดฟันน้ำนมวัย 2 ขวบครึ่งขึ้นไปได้มาร่วมแข่งขันฝึกฝนทักษะ และสนุกกับกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ดังนี้ อายุ 2.6-3 ปี, อายุ 3.1-3.5 ปี และอายุ 3.6-3.11 ปี ถือจุดเริ่มต้นของเด็กๆ ที่มีความฝันสู่เส้นทางสายมอเตอร์สปอร์ตในอนาคต
สำหรับจักรยานขาไถหรือบาลานซ์ไบค์ (Balance Bike) คือจักรยานฝึกการทรงตัวสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 18 เดือน - 5 ปี ที่ไม่มีคันเหยียบโดยใช้ขาไถพื้นเพื่อเคลื่อนที่เป็นการช่วยฝึกการทรงตัวซึ่งเด็กจะเรียนรู้การรักษาสมดุลสองล้อโดยไม่ต้องพึ่งล้อพยุง
นอกจากจักรยานขาไถจะช่วยฝึกฝนในเรื่องการทรงตัวแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนด้านจิตใจสร้างความมั่นใจเพราะเด็กสามารถใช้ขาหยุดรถได้เอง ทำให้รู้สึกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ และที่สำคัญจักรยานขาไถเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเยาวชนที่ฝึกฝนและลงทำการแข่งขันจักรยานขาไถสามารถนำทักษะไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาจักรยานหรือเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบและโมโตครอสได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ไทยฮอนด้า จึงเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการเฟ้นหานักแข่งที่จะมาเป็น The Next Successor คนต่อไป
“โค้ชบอย” กรณ์ สังฆบุญ โค้ชจักรยานทีมชาติไทย ผู้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ ได้กล่าวว่า
“จักรยานขาไถถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาเด็กเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาจักรยานหรือนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตทั้งทางเรียบและมอเตอร์ครอส อย่างจักรยานที่ใช้ในรุ่นที่สูงขึ้นเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ทักษะการควบคุมคันเร่ง เบรก รวมทั้งเป็นการฝึกระบบการหายใจและสร้างกล้ามเนื้อเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ”
ภายในงานได้มีนักแข่งออล เจแปน โมโตครอส แชมเปี้ยนชิพ 2026 (JMX2026) ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ มาร่วมมอบรางวัลและนักแข่งจาก Honda Racing Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อาจจะเติบโตเป็นนักแข่งในอนาคต
สำหรับกิจกรรมพิเศษจักรยานขาไถ ที่จัดขึ้นภายใน Honda Race to the One Village ปีนี้ ถือว่าสร้างความคึกคักภายในงาน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี