"คุณานันท์" สุดต้านนักหวดดีกรีแชมป์ จบรอบ 16 คน ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เจ300

ศึกเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบที่สาม หรือ 16 คนสุดท้าย
ประเภทชายเดี่ยว "พุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร นักหวดหนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่ในรายการนี้ ซึ่งเป็นมือวาง 6 และมือ 48 เยาวชนโลก ไม่สามารถหยุดฟอร์มฮอตของ แดน แบรนด์ ดาวรุ่งอิสราเอล เจ้าของแชมป์ไอทีเอฟ เจ200 ที่ไทย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมือ 84 เยาวชนโลก ลงได้ ก่อนที่ คุณานันท์ จะพ่ายไป 0-2 เซต 2-6 และ 1-6
คุณานันท์ จบผลงานที่รอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน ในขณะที่ แดน แบรนด์ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ดาเนียล โจวาโนฟสกี จากออสเตรเลีย มือวาง 2 และมือ 33 เยาวชนโลก
ด้านหญิงเดี่ยว รอบสาม คู่ไฮไลท์ ไอชิ ดาส จากนิวซีแลนด์ มือ 111 เยาวชนโลก ดวลเดือดถึงเซตสามกับ ยูอิ โคมาดะ จากญี่ปุ่น มือ 243 เยาวชนโลก ก่อนที่นักหวดนิวซีแลนด์จะพลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรก กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 5-7, 6-2 และ 6-1
ไอชิ ดาส ฉลุยรอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ฉู อี้ฮั่น จากจีน มือวาง 2 และมือ 27 เยาวชนโลก ในขณะที่ ยูอิ โคมาดะ ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก หยุดผลงานที่รอบเมนดรอว์ รอบ 16 คน ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกกลับไป 60 คะแนน
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสาม เฟลิทซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส (วาง 5) ชนะ ดิยา ราเมช ราเมช (อินเดีย) 6-3, 6-1, ฉู อี้ฮั่น (2-จีน) ชนะ ฮง เยริ (13-เกาหลีใต้) 6-0, 6-2, เรเน่ อลาเม (3-ออสเตรเลีย) ชนะ ริระ โคซากะ (16-ญี่ปุ่น) 6-7(4-7), 6-1 และ 6-4, อเลน่า คาร์เชนโก (วาง 11) ชนะ เว่ย จางเฉียน (6-จีน) 6-3, 7-6(3), เชา หยูซาน (1-จีน) ชนะ ซากิโนะ มิยาซาวะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-4
ชายเดี่ยว รอบสาม มาร์ค เซบัน (1-สหราชอาณาจักร) ชนะ ซิ่วฉือ นิโคลัส เฉิง (14-ฮ่องกง) 6-1, 6-4, อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ (5-อินเดีย) ชนะ คัง ไคเกาเกอ (จีน) 6-2, 6-0, ดาเนียล โจวาโนฟสกี (2-ออสเตรเลีย) ชนะ คาเรล ออเบรียล กูนูเอ (13-สหรัฐฯ) 1-6, 6-1 และ 6-4, มารัต ซัลบีเยฟ (วาง 15) ชนะ โคดี้ แอตกินสัน (นิวซีแลนด์) 6-0, 6-1, คันตะ วาตานาเบะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ อารง ชาเบต์ (10-ฝรั่งเศส) 6-3, 6-3