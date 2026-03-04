ปรากฎการณ์ใหม่พาเดลไทย Bann Padel จัดแมตช์พิเศษพร้อมเปิดตัวอะคาเดมี่มาตรฐานแห่งแรกในไทย

Baan Padel สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการพาเดลไทย ด้วยการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษ แกรนด์ โอเพ่นนิ่ง ในสนามพาเดลติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมเปิดตัว Salvi Pérez Padel Academy อะคาเดมี่ พาเดล ที่มีโค้ชมืออาชีพ มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ กับสนาม Baan Padel ที่สนาม Baan Padel (บ้านพาเดล) ภายในซอยสุขุมวิท 67 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2569
การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้มีนักกีฬาจากไทยและต่างประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 150 คน โดยนับเป็นทัวร์นาเมนต์พาเดลขนาดใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของคอมมูนิตี้ผู้เล่น ทั้งในระดับสมัครเล่นและระดับแข่งขัน
ด้านผลการแข่งขันในรายการดังกล่าว ผู้ชนะแต่ละประเภท มีดังนี้ ระดับอาชีพชายคู่ อัลเฟรด แฮร์รี่ กับ อัลซี แฮร์รี่, ระดับสมัครเล่นชายคู่ ราฟาเอล การ์เซีย กับ เคลมองต์ เซบิลลัวร์, ระดับอาชีพหญิงคู่ นาตาลี นาคประเสริฐ กับ ทัศษา วิทยาวิโรจน์, ระดับสมัครเล่นหญิงคู่ อลิซาเบธ เซี่ยน กับ หลุน หวัง และ คู่ผสม สเตฟาโน มอคซิโอลา กับ ฉัตรธิดา ทิ่มจะโป๊ะ
ขณะเดียวกัน ซัลวี เปเรซ นักกีฬาและโค้ชระดับโปรเฟสชั่นนอล ยังถือโอกาสเปิด Salvi Perez Padel Academy ซึ่งถือเป็นอะคาเดมี่ พาเดล ระดับโปรเฟสชันแนลแห่งแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาหลักสูตรการเรียกและสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้เล่นมือใหม่ไปจนถึงนักกีฬาอาชีพ โดยมีทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสเปนและอาร์เจนตินา อันเป็นชาติต้นกำเนิดและมหาอำนาจของกีฬาพาเดล
อนึ่งความร่วมมือระหว่างสนามมาตรฐานระดับประเทศและสถาบันฝึกสอนระดับมืออาชีพในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวสนามอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาพาเดลในประเทศไทยด้วย
สำหรับ Baan Padel นับเป็นสนามพาเดลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยสนามมาตรฐานในร่มจำนวน 7 คอร์ท พร้อมระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบตลอดทั้งวัน ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นให้ได้มาตรฐานสากล และสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคัก สนุกสนาน และเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการผลักดันกีฬาพาเดลสู่เวทีระดับภูมิภาค รวมถึงผลักดันไปสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในอนาคตด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ค Baan Padel หรืออินสตาแกรม Baan Padel BKK