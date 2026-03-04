“หมิว” ประเดิมตบสาวอินเดีย เข้า 16 คนศึกใหญ่ขนไก่ออลอิงแลนด์ 2026

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก ผ่านเข้ารอบ 2 แบดมินตันรายการใหญ่ ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 44,950,000 บาท ที่อังกฤษ หลังชนะสาวอินเดีย อุนนาติ ฮูด้า มือ 27 ของโลก 2-0 เกม 21-12, 21-18 ในการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา เข้าไปรอบ 16 คน ไปรอพบ มิเชล ลี มือ 11 ของโลก จากแคนดา
ด้านประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 28 ของโลก แท็กทีมเอาชนะ หวู กวนซุน กับ ลี เชี๊ยะซิน คู่มือ 38 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18, 21-12 ผ่านเข้ารอบ 2 ไปพบกับ หยาง โป ฉวน กับ หู หลิง ฟาง คู่มือ 27 ของโลก จากไต้หวัน
ส่วน "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง และ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 12 ของโลก พ่าย ตัง ชุนมาน และ ซื่อ ยิงซวด คู่มือ 7 ของโลก จากฮ่องกง 1-2 เกม 16-21, 21-15, 21-11 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรก
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรก เกิดการพลิกล็อคขึ้นตั้งแต่รอบแรก เมื่อ ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลก และแชมป์เก่า จากจีน ตกรอบแรก หลังปราชัยให้กับ ลัคยาห์ เซน มือ 12 ของโลก จากอินเดีย 1-2 เกม 21-23, 21-19, 17-21