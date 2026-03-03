“Pattaya Open 2026” วันที่ 2 คึกคักมืออันดับโลกตบเท้าน็อคเอาท์, แชมป์ประเทศไทยพลาดท่าลุ้นต่อวันพรุ่งนี้

พูล 9 ลูกระดับนานาชาติ “Pattaya Open 2026” ศึกเก็บคะแนนสะสมโลกในรายการ World Nineball Tour (WNT Ranking Event) เข้าสู่วันที่ 2 ของการแข่งขัน ( 3 มีนาคม) โดยความร่วมมือระหว่าง Think Curve - คิดไซด์โค้ง, S1 และ Matchroom Multi Sport องค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก โดยมี J-Flowers, Thailand Pool Table, น้ำดื่มตราไทยไทย และ Helios แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ โดยวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม วันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา
ไฮไลท์ที่น่าสนใจคือกลุ่มมือวางอันดับโลกอย่าง Aloysius Yapp จากสิงคโปร์ และ Mickey Krause จาก เดนมาร์ก ยังคงเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง การันตีการเข้าสู่น็อคเอาต์เรียบร้อยแล้ว
ส่วนผลงานของนักแข่งไทยที่น่าจับตาอย่าง 'ไปป์ พัทยา' ธนัช มรรคมนตรี เจ้าถิ่นดีกรีแชมป์ประเทศไทย แพ้ Bernie Buco Regalario จากฟิลลิปปินส์ไป 5-9 แร็ค แต่ยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไป
สำหรับการแข่งขัน Pattaya Open 2026 จะแข่งขันรอบน็อคเอาท์ในวันที่ 4 มีนาคม ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และแข่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ S1 Pool Hall & Sport Bar พัทยา และสามารถชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้ได้ทาง Facebook Fanpage: Thairath Sport และ YouTube: Thairath Sport
#S1PoolHall #S1SportBar #PattayaOpen2026 #WorldNineballTour #MatchroomPool