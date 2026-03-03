สมาคมกีฬาไทยพิกเคิลบอล ยกระดับจัดชิงแชมป์ปทท.ครั้งแรก พร้อมโชว์ศักยภาพคว้าเหรียญระดับโลกที่ประเทศมาเลเซีย

สมาคมกีฬาไทยพิกเคิลบอล เดินหน้าผลักดันกีฬาพิกเคิลบอลสู่มาตรฐานสากลภายใต้การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ จัดการแข่งขัน “พิกเคิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569” ขึ้นเป็นครั้งแรกในนามประเทศไทย ท่ามกลางกระแสตอบรับล้นหลามจากนักกีฬา โชว์ความสำเร็จนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลจากรายการระดับโลก “APP Kuala Lumpur Open 2026” ที่ประเทศมาเลเซีย
นายนภจร ยนตรรักษ์ นายกสมาคมกีฬาไทยพิกเคิลบอล (Thai Pickleball Association) เปิดเผยว่า “สมาคมฯ มุ่งมั่นและเดินหน้าพันธกิจในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนกีฬาพิกเคิลบอลให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ”
โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้จัดการแข่งขัน “พิกเคิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569” (Thailand Pickleball Championships 2026) ณ สนามพิกเคิลบอล โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข ซึ่งถือเป็นการชิงแชมป์ระดับประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการของไทย โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีนักกีฬาที่มีภูมิลำเนาจากทั่วประเทศกว่า 24 จังหวัด นำโดยกทม. นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ น่าน แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน จนเกือบเต็มขีดจำกัดของรุ่นที่เปิดรับ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ระดับทักษะระดับกลาง-สูง (Intermediate Plus) เพื่อขยายฐานนักกีฬาและสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่เข้มข้น โดยแบ่งประเภทการแข่งขันครอบคลุมทั้ง ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม ใน 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป (19+) รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป (35+) และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (50+)
นอกจากนั้นภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการย้อนรอยเส้นทางมากกว่า 10 ปี ของกีฬาพิกเคิลบอลในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก “ชมรมสันติสุขพิกเคิลบอล” ที่เป็นผู้บุกเบิกนำกีฬานี้เข้ามาเผยแพร่เป็นกลุ่มแรก ต่อมาในปี 2020 ได้ยกระดับเป็น “สมาคมไทยพิคเคิลบอล” เพื่อขับเคลื่อนกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการผลักดันให้พิกเคิลบอลได้รับการรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาสมาคมแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สมาคมกีฬาไทยพิกเคิลบอล” อย่างเต็มภาคภูมิ
นอกจากความสำเร็จในประเทศ สมาคมฯ ยังได้ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาในนาม “ทีมชาติไทย” จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ APP Kuala Lumpur Open 2026 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับนานาชาติภายใต้เครือข่ายการแข่งขันของ Association of Pickleball Players (APP) จากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในองค์กรจัดการแข่งขันพิกเคิลบอลอาชีพที่มีมาตรฐานระดับโลก
การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับสากล โดยทางสมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน ประเภทคู่ผสมรุ่น 19+, ประเภทชายคู่ 35+ และประเภทหญิงเดี่ยวรุ่น 50+
ผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน ประเภทชายคู่รุ่นอายุ 35+ โดยนายต่อภูมิ ทองสินธพ และนายจีรฉัตร เพิ่มพูนพร้อม สามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) มาครองได้สำเร็จ