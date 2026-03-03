"โรนัลโด้" หอบลูก-เมียลี้ภัย "อิหร่าน" บอมบ์สถานทูตอเมริกาที่ซาอุฯ

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอันหรูหรา มูลค่า 61 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,575 ล้านบาท) ของ คริสเตียโน โรนัลโด้ เหินฟ้าออกจากประเทศซาอุดิอาระเบียเวลากลางคืน ขณะเกิดการทิ้งระเบิดลงสถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่เมืองริยาด
โรนัลโด้ วัย 41 ปี พักอาศัยที่เมืองหลวงของซาอุดิอาระเบีย กับ จอร์จินา โรดริเกวซ ภรรยา และลูก 5 คน แต่ปัจจุบันยังไม่รายงานแน่ชัดว่า ทั้งครอบครัวอยู่บนเครื่องบินด้วยหรือไม่
สื่อของประเทศอิหร่าน เผยว่า เกิดการโจมตีสำนักงานทางการทูตของ สหรัฐอเมริกา ด้วยโดรน 2 ครั้งตลอดคืน
นอกจากนี้ รัฐบาลอิหร่าน ยังประกาศว่าอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ประเทศบาห์เรน ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว
ชาวต่างชาติหลายพันคน อพยพจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากสงครามนองเลือดกินเวลาถึง 4 วัน
ความเคลื่อนไหวของ โรนัลโด้ เกิดขึ้นภายหลัง ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังเพื่อนร่วมทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับรู้สึกหวาดกลัว เนื่องจากการยิงมิสไซล์ ทำให้ครอบครัวของตนติดอยู่ที่มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่อยู่ในสภาพถูกล็อกดาวน์เหมือนช่วงโควิด-19 ระบาด
ระบบติดตามเที่ยวบิน ระบุ เครื่องบินเจ็ต บอมบาร์เดียร์ โกลบอล เอ็กซ์เพรสส์ ของ กัปตันทีมชาติโปรตุเกส ใช้เวลาเดินทางเกือบ 7 ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของประเทศสเปน
เครื่องบินหรู ออกเดินทางเวลา 20.00 น. และถึงปลายทางเวลาประมาณ 01.00 น.
"ไฟลท์เรดาร์ 24" เผยว่า อดีตนักเตะ รีล มาดริด และ ยูเวนตุส บินข้ามประเทศอียิปต์ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และลงจอดที่กรุงมาดริด
ด้าน ริโอ วัย 41 ปี จำเป็นต้องเก็บตัวอยู่กับ เคท ภรรยาวัย 34 ปี และลูกๆ ได้แก่ ครี อายุ 5 ปี, เช อายุ 2 ปี และ เทีย อายุ 14 ปี ท่ามกลางการโจมตีของ อิหร่าน เป็นระลอก
ขณะที่ลูกชาย ลอเรนซ์ วัย 19 ปี กับ เทต วัย 17 ปี ไม่ได้ย้ายจากเกาะอังกฤษตามครอบครัว เพื่อโฟกัสด้านฟุตบอลอาชีพ