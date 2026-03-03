"คุณานันท์" เฉือนคู่แข่งเข้า 16 คน ชนแชมป์สัปดาห์แรกในศึกไอทีเอฟเมืองไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ300 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2569 เข้าสู่รอบที่สอง
"พุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร นักเทนนิสไทยวัย 17 ปี มือ 48 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 6 ของรายการ ลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (32 คน) กับ ฟิลิปป์ โดโลตอฟ นักหวดวัย 18 ปี มือ 270 เยาวชนโลก ที่มาจากรอบคัดเลือก
การแข่งขันของคู่นี้เป็นไปอย่างสูสี ซึ่งเล่นกันถึงเซตสาม และเป็น คุณานันท์ ที่พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง ก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-4, 4-6 และ 6-2 คว้าชัยเข้ารอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย ไปพบกับ แดน แบรนด์ วัย 16 ปี ดาวรุ่งอิสราเอล มือ 84 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นแชมป์ไอทีเอฟ เจ200 ที่ไทย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง เชา หยูซาน (1-จีน) ชนะ เคอิซิยา เบอร์ซิน่า (ลัตเวีย) 7-6(2), 6-4, เอคาเทรินา ดอตเซนโก (8) ชนะ โจว ซิหยู (จีน) 6-1, 6-2, ซากิโนะ มิยาซาวะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ซาราห์ มิลเดรน (15-ออสเตรเลีย) 6-3, 6-3, เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส (5) ชนะ เล่ย ไมลัวตี้ (จีน) 6-0, 6-2
ชายเดี่ยว รอบสอง มาร์ค เซบัน (1-สหราชอาณาจักร) ชนะ ดมิโทร เวเทอร์คอฟสกี (ยูเครน) 6-1, 6-2, ซิ่วฉือ นิโคลัส เฉิง (14-ฮ่องกง) ชนะ เคนสุเกะ โคบายาชิ (ญี่ปุ่น) 7-6(4), 6-3, คัง ไคเกาเกอ (จีน) ชนะ มุสตาฟา เอเกซิก (11-ตุรกี) 6-2, 6-7(6-8) และ 6-3, อารง ชาเบต์ (10-ฝรั่งเศส) ชนะ ฉี หงจิน (จีน) 2-6, 6-4 และ 6-4