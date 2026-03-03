“โนเกีย” พริตตี้สาวคนดังแฟนปีศาจแดง สวนกลับแรงคอมเมนต์ต่ำเชิงคุกคามทางเพศ

“โนเกีย” สุธาศินี ศิริรักษ์ พริตตี้ นางแบบ และเน็ตไอดอลสาวสุดฮอต ที่มีผู้ติดตามนับล้านโฟลโลวเวอร์ และยังเป็นแฟนฟุตบอลปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทนไม่ไหว ซัดแรงกลับคอมเมนต์ต่ำที่มาโพสต์ตอบโต้โพสต์ของเจ้าตัว หลังเจ้าตัวลงโพสต์ที่ทีมรัก แมนฯยูไนเต็ด เอาชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 พร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ของตารางลีก อังกฤษได้แล้ว
พริตตี้สาวและนางแบบคนดังได้โพสต์ข้อความที่ถูกผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่ง โพสต์เชิงคุกคามลงเพจเฟซบุ๊คของตนเอง โดยโพสต์ดังกล่าว “โนเกีย” เขียนแคปชั่นว่า “หัวครก” พร้อมครอปข้อความที่ถูกคุกคามประกอบ
ข้อความจากผู้ใช้รายดังกล่าว ระบุว่า “ขึ้นที่สามแล้ว อยากโดนสัก 3 ดอกป่าวครับ” โดยเจ้าตัวที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวได้ซัดกลับและพิมพ์กลับไปว่า “…..อันนี้สันดารต่ำ ประมาณว่าพ่อแม่สอนแต่ไม่จำ ส่วนมารยาทมีแต่ใช้ไม่เป็น”
ทั้งนี้ยังมีผู้ใช้อีกจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์นี้ด้วย โดยหลายรายสนับสนุนให้ฟ้องกลับตามกฎหมาย บางรายก็เข้ามาวิจารณ์ถึงการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวที่เกินขอบเขตและแสดงถึงการแซวแบบตลาดล่าง