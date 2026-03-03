แข้งสาวอิหร่านเมินร้องเพลงชาติ แสดงจุดยืนท่ามกลางวิกฤตการเมือง-สงครามครั้งใหญ่

ทีมฟุตบอลหญิงของอิหร่าน รวมถึงสต๊าฟโค้ช เลือกยืนนิ่งเงียบ ไม่ร้องเพลงชาติ ก่อนเกมที่พบกับ เกาหลีใต้ ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ออสเตรเลีย เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ท่ามกลางวิกฤตและสถานการณ์สุดตึงเครียดทั้งการเมืองและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านอยู่ ณ เวลานี้
การไม่ร้องเพลงชาติในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงจุดยืนและประท้วงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลอิหร่าน ที่มักบังคับ ควบคุม และจำกัดเสรีภาพของสิทธิสตรีในประเทศ ซึ่งการแสดงออกครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันเกมนี้ ทีมสาวอิหร่านจะเป็นฝ่ายพ่ายให้กับทีมสาวพลังโสมไป 0-3
ทั้งนี้ ซาห์รา กานบารี ศูนย์หน้ากำลังหลักของทีมชุดนี้ เคยถูกสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านลงดาบ สั่งพักไม่ให้ลงทำการแข่งขันเนื่องจาก "ผ้าคลุมศีรษะ" หลุดออกระหว่างการฉลองประตูในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเอเอฟซี วูเมนส์ แชมเปียนส์ลีก หลังเจ้าตัวทำประตูชัยให้ บาม คาทูน เอฟซี ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หลังเกมดังกล่าว เจ้าตัวถูกรัฐบาลสั่งให้ตัดออกจากทีม เพราะละเมิดกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้ผู้เล่นฟุตบอลหญิงต้องสวมฮิญาบในสนาม
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2022 ทีมฟุตบอลชายอิหร่านก็เคยแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการเลือกยืนนิ่งไม่ขยับปากร้องเพลงชาติเช่นกันในเกมเปิดสนามที่พบกับทีมชาติอังกฤษเช่นกัน ในศึกฟุตบอลโลก จนกลายเป็นไวรัลทั่วโลก ซึ่งการแสดงออกครั้งนั้น ก็เพื่อสนับสนุนการประท้วงใหญ่ของประชาชนในประเทศที่มีต่อรัฐบาลอิหร่าน
