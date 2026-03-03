เรดทาเลนท์ฯผนึกลอนเทนนิสฯจัดไทยแลนด์เทนนิสมาสเตอรส์ 2026

เรด ทาเลนท์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ จัดแข่งขันเทนนิส “Jersey Launch:Thailand Tennis Masters 2026” (เจอร์ซีย์ ลันช์: ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอรส์ 2026) ดึงนักหวดระดับโลกร่วมเปิดตัว ชูสปอร์ตทัวริซึ่ม โปรโมต 4 เมืองท่องเที่ยวไทยสู่สากล
นางสาวนันท์นภัส นันตะสุข ผู้แทนกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และ นายซาชิน โทมาร์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน บริษัท เรด ทาเลนต์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันเทนนิสนานาชาติรายการใหญ่ “Jersey Launch: Thailand Tennis Masters 2026” (เจอร์ซีย์ ลันช์: ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอรส์ 2026) อย่างเป็นทางการ ที่ โรงแรม เอ็นเอช กรุงเทพ สุขุมวิท โดยมี 2 นักเทนนิสหนุ่มดาวรุ่งของไทย นำโดย “เจได” เครดิต ไชยรินทร์ และ “วินเนอร์” ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วม
ไฮไลต์พิเศษมีการเปิดตัวชุดแข่งขัน Jersey (เจอร์ซีย์) โฉมใหม่ รวมทั้งดึงนักเทนนิสระดับโลกจาก ATP (เอทีพี) ร่วมเป็นตัวแทนโปรโมต 4 คลับจากเมืองท่องเที่ยวหลักของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ, พัทยา, ภูเก็ต และหัวหิน สู่สายตาแฟนกีฬาเทนนิสทั่วโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทาง สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (LTAT) ร่วมกับ บริษัท เรด ทาเลนท์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท อีลาน อีเวนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ร่วมจัดการแข่งขัน
นายซาชิน โทมาร์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน บริษัท เรด ทาเลนต์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “เป้าหมายหลักของเราคือการใช้กีฬาเทนนิสเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Sports Tourism) อย่างเป็นรูปธรรม เราจึงตั้งใจใช้ชื่อ 'Thailand' (ไทยแลนด์) เป็นชื่อรายการแข่งขันหลัก”
โดยให้นักกีฬาแต่ละคลับเป็นตัวแทนในการโปรโมตมนต์เสน่ห์ของ 4 เมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทย ซึ่งภาพความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันจะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านเครือข่ายของ Thailand Tennis Masters ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอรส์ เพื่อผลักดันให้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยไฮไลต์ที่น่าจับตามอง คือการเปิดตัวชุดแข่งขันโดย 4 นักเทนนิสชายระดับโลก ประกอบด้วยนักกีฬาต่างชาติ อาทิ เกรกรอรี่ โลมาคิน จากคาซัคสถาน
สำหรับการแข่งขัน Thailand Tennis Masters 2026 ไทยแลนด์ เทนนิส มาสเตอรส์ 2026 จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 13-20 เมษายน 2569 ที่ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ (Nonthaburi Tennis Centre) โดยมีนักเทนนิสระดับนานาชาติเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 คน แข่งขันรวม 31 แมตช์ ตลอดระยะเวลา 8 วัน นอกจากนี้ยัง ได้รับความร่วมมือ จากเครือข่าย EuRo sport (ยูโร สปอร์ต) สถานีเครือข่ายกีฬาที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ในยุโรป รวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่จะถ่ายทอดการแข่งขันรายการนี้ไปทั่วโลก