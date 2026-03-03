xs
xsm
sm
md
lg

Rexona Men ผู้สนับสนุนหลักของ FIFA World Cup 2026 เปิดตัวพรีเซนเตอร์ 4 แข้งดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Rexona Men เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักของ FIFA World Cup 2026 พร้อมสี่พรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ฟุตบอล Cole Palmer, Vinícius Júnior, Christian Pulisic และ Enzo Fernández ถ่ายทอดพลัง ความเร็ว และความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว

Cole Palmer, Vinícius Júnior, Christian Pulisic และ Enzo Fernández สี่จิตวิญญาณแห่งชัยชนะที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลยุคใหม่ก้าวสู่บทบาทพรีเซนเตอร์ Rexona Men (เรโซนา เมน) ผู้สนับสนุนหลักของ FIFA World Cup 2026 ถ่ายทอดพลัง ความเร็ว และความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว สะท้อนจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของเกมลูกหนังระดับโลก ทั้งนี้ Rexona Men (เรโซนา เมน) พร้อมยกระดับประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกมาให้กับแฟนบอลชาวไทยผ่านแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดโอกาสให้คนไทยได้บินลัดฟ้าไปเชียร์ฟุตบอลโลกถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฤดูกาลที่ผ่านมา แทบไม่มีชื่อใดถูกพูดถึงมากไปกว่า Cole Palmer, Vinícius Júnior, Christian Pulisic และ Enzo Fernández สี่นักเตะที่สะท้อนภาพ “นักฟุตบอลยุคใหม่” ได้อย่างชัดเจนทั้งในแง่ฝีเท้า สไตล์ และอิทธิพลระดับโลก Palmer แนวรุกทีมชาติอังกฤษ เติบโตอย่างก้าวกระโดดในพรีเมียร์ลีก ด้วยความสามารถในการทำประตูและสร้างสรรค์เกมในจังหวะสำคัญ กลายเป็นหัวใจหลักของเกมรุกด้วยวิสัยทัศน์เฉียบคมและความนิ่งเกินวัย

ขณะที่ Vinícius Júnior ปีกทีมชาติบราซิล ยังคงตอกย้ำสถานะหนึ่งในแนวรุกที่อันตรายที่สุดของโลก ด้วยความเร็วจัดจ้าน เทคนิคเหนือชั้น

ด้าน Pulisic นักเตะที่เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอเมริกา โดดเด่นด้วยความคล่องตัวและความเป็นผู้นำที่มักสร้างความแตกต่างในช่วงเวลาชี้ขาด

ส่วน Enzo Fernández ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการอ่านเกม การคุมจังหวะ และพลังขับเคลื่อนแดนกลางอย่างครบเครื่อง ทั้งสี่คนไม่เพียงประสบความสำเร็จในสนามแข่งขัน แต่ยังเป็นตัวแทนของพลัง ความมั่นใจ และจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของฟุตบอลยุคปัจจุบัน

ล่าสุดพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในแคมเปญระดับโลกอย่าง FIFA World Cup 2026 ร่วมกับ Rexona Men ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของความมุ่งมั่นไม่หยุดนิ่ง และความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน เช่นเดียวกับผู้ชายยุคใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์ปกป้องเหงื่อพร้อมเสริมความมั่นใจในทุกสถานการณ์

Rexona Men จึงเข้ามาตอบโจทย์อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีปกป้องยาวนานสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน แฟนบอลรุ่นใหม่ทั่วโลกยังยกให้ผู้เล่นทั้งสี่คนเป็นตัวแทนแห่งความหวังของอนาคตวงการฟุตบอล ด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่น ผสานความมุ่งมั่นอย่างไร้ขีดจำกัด

สำหรับ Cole Palmer และ Vinícius Júnior ยังมีแพ็กเกจลิมิเต็ดเอดิชันให้แฟนบอลได้สะสม เพิ่มความพิเศษให้แคมเปญครั้งนี้มากยิ่งขึ้น

ฟุตบอลโลกปีนี้ FIFA World Cup 2026 เรโซนา เมน ในฐานะสปอนเซอร์หลักของฟุตบอลโลกปีนี้ เตรียมสร้างประสบการณ์พิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนให้กับแฟนบอลไทยได้ใกล้ชิดบรรยากาศฟุตบอลโลกมากกว่าที่เคยถึง 3 รูปแบบตลอดปี 2026

เริ่มจากช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2026 กับกิจกรรมลุ้นรับบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ณ สหรัฐอเมริกาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดมากถึง 22 ใบ ไปเชียร์ให้สุดเสียงว่าใครจะทะยานคว้าแชมป์โลกปีนี้ เพียงแค่ซื้อเรโซนา เมน สูตรใดก็ได้จากทั้งหมด 3 สูตร (Thermocool, Invisible Dry, Charcoal Detox) ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเชียร์ที่ขอบสนามที่สหรัฐอเมริกา ต่อยอดประสบการณ์ความมันส์กัน

ต่อในเดือนมิถุนายนกับ Watch Party with Legend ที่ไม่ได้เป็นเพียงการรับชมแมตช์สำคัญร่วมกับนักเตะระดับตำนานเท่าที่พูดไปใคร ๆ ก็รู้จัก แถมยังเปิดพื้นที่อินเตอร์แอคทีฟให้แฟนบอลได้ร่วมพูดคุย วิเคราะห์เกม และสัมผัสบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายความมันส์