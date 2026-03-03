AIS SIAM ผนึกกำลัง Arsenal in Thailand จัด "AIS SIAM CO-PLAY NIGHT"

AIS SIAM เดินหน้าตอกย้ำ คอมมูนิตี้สเปซของชาว Gen-C ใจกลางสยาม พื้นที่ของคนชอบเล่นจนได้เป็นตัวจริง จับมือกับตัวจริงของแฟนอาร์เซนอลในประเทศไทย เพจ Arsenal in Thailand จัดกิจกรรม AIS SIAM CO-PLAY NIGHT X Arsenal In Thailand อาร์เซนอลไทย เปลี่ยนพื้นที่กลางสยามให้กลายเป็นสมรภูมิความสนุกของเหล่าแฟนคลับ “เดอะ กันเนอร์ส” ได้มารวมตัวกันตั้งแต่เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน กับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมร่วมลุ้นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญ “ลอนดอน ดาร์บี้แมตช์” ระหว่าง “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ปะทะ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ที่สามารถรับชมได้ที่ AIS PLAY
ความพิเศษของงานในครั้งนี้เริ่มต้นความคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวันด้วย Arsenal Flea Market ตลาดนัดของสะสมที่แฟนปืนใหญ่ต้องมี ทั้งเสื้อบอลหายาก เสื้อยืด Fan-made ของสะสม และไอเทมสาย Gooner เพียบ เรียกว่างานนี้ได้แปลงโฉม AIS SIAM ชั้น 1 ให้เป็นจุด PLUG IN และจุดนัดพบแลกเปลี่ยนแพสชันของคอมมูนิตี้แฟนอาร์เซนอลในประเทศไทย ก่อนเริ่มเกมใหญ่ในช่วงค่ำ
จากนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ความมันส์ของเกม eFootball ยกระดับความสนุกก่อนเวลาลงสนามจริง ที่ AIS SIAM Community Space ชั้น 2 เปิดสังเวียน eFootball ให้แฟนบอลได้โชว์สเต็ปนิ้วและประลองฝีมือ เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ สร้างบรรยากาศความสนุกและกระชับมิตรภาพระหว่างแฟนบอล
ก่อนจะปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญ กับการร่วมเชียร์แมตช์สำคัญ แบบเต็มจอจุใจบริเวณชั้น 1 ของ AIS SIAM ที่ให้แฟนบอลได้ "PLUG ความสนุก และกด PLAY ความมันส์" ร่วมลุ้นและกระโดดเฮไปพร้อมกันในบิ๊กแมตช์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศการเชียร์ที่ทรงพลัง เสมือนยกสเตเดียมมาไว้กลางสยาม พร้อมกับความชื่นมื่นดังสนั่นสยามยามเที่ยงคืนเมื่อปืนใหญ่ อาร์เซนอล สามารถเปิดบ้านเอาชนะ เชลซีไปได้ 2-1
ติดตามภาพความประทับใจของกิจกรรม AIS SIAM CO-PLAY NIGHT และอัปเดตความเคลื่อนไหวของคอมมูนิตี้สายกีฬาแบบสนุกๆ ครั้งต่อไปได้เลยที่ Instagram: @aissiam_official และเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ และสเปซที่พร้อมตอบโจทย์ทุกแพสชันของคนรุ่นใหม่ได้ตลอดทั้งปี